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Wildberries & Russ и Билайн объединяют усилия для борьбы с мошенничеством

билайн и объединенная компания Wildberries & Ru...

Фото: unsplash.com

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билайн и объединенная компания Wildberries & Russ объявили о партнерстве в сфере противодействия мошенничеству. В рамках совместной работы компании планируют создать единую систему расследований, разработать новые методы анализа подозрительных действий и наладить совместный антифрод-мониторинг. По предварительной оценке, это позволит в год спасти от мошенников более 60 млн рублей пользователей маркетплейса.

Антифрод-система Wildberries & Russ уже включает в себя два ключевых уровня защиты. Первый уровень — это онлайн-мониторинг, который позволяет выявлять потенциальные угрозы для клиентов. Для этого используются технологии искусственного интеллекта. Система работает в автоматическом режиме и блокирует подозрительные операции. Второй уровень — это анализ уже совершённых заказов. Если система обнаруживает подозрительные операции, она автоматически отменяет их, а в наиболее сложных случаях к делу подключаются специалисты компании.

В рамках сотрудничества билайн формирует в собственных системах единый мошеннический профиль на основе антифрод-экспертизы, данных о мошеннических звонках и подозрительных операциях. Такой подход позволяет минимизировать риски для пользователей и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Цифровая экономика предполагает объединение цифровых сервисов в единый клиентский путь. Например, для того, чтобы зарегистрироваться на Wildberries, нужно пройти аутентификацию с помощью номера телефона. Уже на этом этапе есть возможность выявить потенциального мошенника – если номер был скомпрометирован, и профиль уже был сформирован мобильным оператором. Партнерство между компаниями позволит существенно снизить подобные риски нарушения безопасности.

«Мы рады объединить усилия с Wildberries & Russ для создания безопасной цифровой среды для наших общих клиентов. Специально для этих целей мы разработали платформу, которая позволяет обеспечить on-line взаимодействие с партнерами из различных сфер цифровой экономики и еще быстрее выявлять и предотвращать киберугрозы. Мы уже активно работаем в этом направлении с партнерами из различных сфер и призываем другие компании присоединиться к этой борьбе, ведь только вместе мы сможем сделать цифровую экономику по-настоящему безопасной», — сказал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

«В сложном многоуровневом процессе противодействия мошенничеству взаимодействие с одним из крупнейших операторов связи принесет дополнительный эффект, поскольку обе компании смогут координировать действия по защите клиентов. Партнерство билайн и Wildberries станет важным шагом в борьбе с киберпреступностью и повышении доверия пользователей к цифровым сервисам», — прокомментировал Иван Воробьев, руководитель противодействия мошенничеству в финтех Wildberries & Russ.

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