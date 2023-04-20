Суд признал незаконными требования Wildberries платить за возврат бракованного товара

Маркетплейс Wildberries нарушил закон, требуя платить за возврат бракованных товаров. К такому выводу пришел суд, сообщает "РБК" со ссылкой на замглавы Управления Роспотребнадзора Московской области Николая Дрозда.

Дело Wildberries рассматривали в Подольском горсуде.

"Суд счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", - заявил Дрозд.

В суд с иском к Wildberries обратился Роспотребнадзор, поскольку посчитал действия маркетплейса нарушающими права потребителей.

Как только решение Подольского суда вступит в силу, все покупатели, ранее оплатившие возврат некачественного товара, смогут обратиться к продавцу и возместить ущерб.

В Wildberries заявили, что суд "не до конца разобрался в обстоятельствах" и вообще на суде представителей маркетплейса не было, поскольку они не были "извещены надлежащим образом".

Напомним, что в марте представители пунктов выдачи заказов Wildberries возмутились новыми условиями - коллективной ответственностью и 100% штрафами за возвраты.

В скандал вмешались депутаты Госдумы. Wildberries отменил более 10 тысяч штрафов за подмену товаров.