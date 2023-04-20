Суд признал незаконными требования Wildberries платить за возврат бракованного товара

Wildberries поставили на место: суд признал незаконным требование маркетплейса о плате за возврат бракованных товаров
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Маркетплейс Wildberries нарушил закон, требуя платить за возврат бракованных товаров. К такому выводу пришел суд, сообщает "РБК" со ссылкой на замглавы Управления Роспотребнадзора Московской области Николая Дрозда.
Дело Wildberries рассматривали в Подольском горсуде.
"Суд счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", - заявил Дрозд.
В суд с иском к Wildberries обратился Роспотребнадзор, поскольку посчитал действия маркетплейса нарушающими права потребителей.
Как только решение Подольского суда вступит в силу, все покупатели, ранее оплатившие возврат некачественного товара, смогут обратиться к продавцу и возместить ущерб.
В Wildberries заявили, что суд "не до конца разобрался в обстоятельствах" и вообще на суде представителей маркетплейса не было, поскольку они не были "извещены надлежащим образом".
Напомним, что в марте представители пунктов выдачи заказов Wildberries возмутились новыми условиями - коллективной ответственностью и 100% штрафами за возвраты.
В скандал вмешались депутаты Госдумы. Wildberries отменил более 10 тысяч штрафов за подмену товаров.