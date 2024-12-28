Wildberries поменяет страницу каталога в своём приложении
Даниил Мурзов
Wildberries обновит мобильное приложение, добавив персонализированный раздел с товарами, который будет формироваться с учётом интересов каждого пользователя.
В новом тестовом режиме, помимо привычного каталога, покупатели смогут видеть специально подобранные для них подборки и предложения, созданные с использованием алгоритмов и нейросетей.
Компания объясняет, что в новом разделе появятся товары и тематические полки, которые будут рекомендоваться на основе личных предпочтений покупателя. При этом основной каталог останется, и доступ к нему можно будет получить через отдельную вкладку.
На первом этапе тестирования эта функция будет доступна только пользователям Android в последней версии приложения. После сбора обратной связи от участников теста Wildberries планирует полноценно запустить обновление для всех пользователей, сообщает ТАСС.
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