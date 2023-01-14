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"Выжидают момент": что сейчас происходит на фронтах СВО на Украине?

"Выжидают момент": что сейчас происходит на фронтах СВО на Украине?

Фото: trmzk.ru

Военный корреспондент, обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал о том, что в данный момент происходит на фронтах спецоперации на Украине.

В первую очередь он отметил взятие под российский контроль Соледара. По данным Минобороны РФ, это позволит продолжать наступление в Донбассе.

"К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта", - пишет Коц.

По его мнению, далее ситуация будет развиваться по одному из трех наиболее вероятных сценариев.
Первый - рубаж Кременная - Сватово. Это важный узел, поскольку к востоку располагается ЛНР, к западу - Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Если рубеж возьмут ВСУ, то они смогут пойти далее на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.

Этот участок хорошо укреплен.

"С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным "Карат". — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".

Второй вариант - удар на Волноваху - от Угледара к юго-западу от Донецка. Пока тут держатся ВСУ. Если они соберутся с силами, то могут ударить на Волноваху, освобожденную ВС РФ еще весной перерезать трассу Донецк — Мариуполь.

Третий вариант - Запорожское направление. Тут главная цель Киева - Энергодар и ЗАЭС. Добраться до них украинцы смогут при форсировании Днепра.

"Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".

Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск, отмечает Коц.

Однако освобождение Соледара сильно "спутало карты" киевскому режиму, поскольку теперь ВС РФ получили возможность заблокировать Артемовск и "закрыть" в котле тысячи боевиков ВСУ.


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