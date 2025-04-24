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Выводила на прогулку только глубокой ночью: у жительницы Казани забрали дочь-маугли

В Казани судебные приставы изъяли девочку у мат...

orbsteppe.ru

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В Казани судебные приставы передали девочку органам опеки после того, как её мать пренебрегала требованиями властей и содержала ребёнка в крайне неблагоприятных условиях.

Женщина не работала, жила на алименты и пособия, а ребёнка часто выводила на улицу только поздно вечером, что указывает на недопустимое обращение с ребёнком.

Инцидент и действия судебных приставов

Инцидент произошел, когда судебные приставы прибыли по адресу регистрации должницы для исполнения постановления Авиастроительного районного суда Казани о передаче ребёнка в органы опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь и игнорировала требования приставов. После нескольких предупреждений о возможном вскрытии двери, она продолжила сопротивляться. В конечном итоге дверь квартиры была вскрыта.

Ситуация в квартире

Когда приставы проникли в квартиру, женщина продолжала противодействовать, но девочка была немедленно изъята и передана сотрудникам опеки. Социальные службы заранее подготовились к ситуации: для девятилетней девочки были закуплены одежда, еда и вода. После медицинского обследования будет решаться вопрос о её дальнейшем устройстве — возможно, девочка будет передана бабушке.

Значение своевременной реакции властей

Этот случай подчеркивает важность своевременной реакции органов власти на подозрения о жестоком обращении с детьми и их защите. Он стал очередным примером того, как необходимо защищать права и благополучие детей, особенно в ситуациях, когда их здоровье и безопасность оказываются под угрозой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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