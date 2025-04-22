Выводила гулять только ночью: у жительницы Казани забрали дочь-маугли

Судебные приставы в Казани передали девочку органам опеки, после того как мать игнорировала требования властей и содержала её в крайне неблагоприятных условиях.

Женщина не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером, что указывает на недопустимое обращение с ребёнком.

Инцидент произошел, когда приставы выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления Авиастроительного районного суда Казани о передаче ребёнка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь и игнорировала требования приставов.

После нескольких предупреждений о возможном вскрытии помещения она продолжила сопротивляться, в результате чего дверь квартиры была вскрыта. После того как приставы проникли в квартиру, женщина продолжила противодействовать, но девочка была немедленно изъята и передана сотрудникам опеки.

Социальные службы заранее подготовились к ситуации и для девятилетней девочки закупили одежду, еду и воду. После медицинского обследования решается вопрос о её дальнейшем устройстве — возможно, она будет передана бабушке.

Этот случай стал очередным примером важности своевременной реакции органов власти на подозрения о жестоком обращении с детьми и их защите, сообщает kazanfirst.