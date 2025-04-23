Выводила гулять только глубокой ночью: у жительницы Казани забрали дочь-маугли

В Казани судебные приставы передали девочку органам опеки, после того как её мать игнорировала требования властей и содержала ребёнка в крайне неблагоприятных условиях.

Женщина не работала, жила на алименты и пособия, а ребёнка выводила на улицу только поздно вечером, что указывает на недопустимое обращение с ребёнком.

Инцидент произошёл, когда приставы выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления Авиастроительного районного суда Казани о передаче ребёнка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь и игнорировала требования приставов. После нескольких предупреждений о возможном вскрытии помещения, она продолжила сопротивляться, и дверь квартиры была вскрыта.

Когда приставы проникли в квартиру, женщина продолжала противодействовать, но девочка была немедленно изъята и передана сотрудникам опеки. Социальные службы заранее подготовились к ситуации, закупив для девятилетней девочки одежду, еду и воду. После медицинского обследования будет решаться вопрос о её дальнейшем устройстве — возможно, девочка будет передана бабушке.

Этот случай стал очередным примером важности своевременной реакции органов власти на подозрения о жестоком обращении с детьми и их защите.