Выведен секрет вечной службы стиралки: зажмите 2 кнопки и машина сама очистится от грязи и мусора

Современные машинки для стирки белья могут похвастаться не только своим разнообразием в плане цены, размеров и качества, но и функционалом.

Касаемо последнего хочется напомнить о занятной и крайне полезной функции, способной продлить жизнь вашей машинке и снизить риски преждевременных поломок. С помощью этой встроенной программы можно сэкономить и на ремонте, и на покупке новых стиралок.

Одной из таких возможностей является функция автоматической очистки, которую можно активировать самостоятельно. Одновременно нажмите две кнопки - "Интенсивный режим" и "Без складок".

После этого на дисплее появится программа "очистка барабана". Нажмите старт, и на этом всё. Нет необходимости использовать химические средства или порошки для уборки - машина сама справится с очисткой, когда вы запустите программу самоочистки.

Комбинируйте использование данной функцией с тщательной прочисткой и щепетильным уходом за другими элементами конструкции агрегата, и тогда риски возникновения поломок снизятся до мизерных процентов, сообщает PROGOROD33.