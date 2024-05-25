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Выведен секрет долгой службы стиралки: зажмите 2 кнопки и машина сама очистится от грязи и плесени

В наше время производители стиральных машин предусматривают одну замечательную функцию при разработке и создании этих устройств, которая поможет поддерживать удовлетворительное состояние машинки на протяжении долгого времени.

Дмитрий Павлов

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В наше время производители стиральных машин предусматривают одну замечательную функцию при разработке и создании этих устройств, которая поможет поддерживать удовлетворительное состояние машинки на протяжении долгого времени.

Речь идёт о функции самоочистки, которую можно без особых затруднений запустить самостоятельно. Для того чтобы это осуществить, Вам необходимо одновременно зажать две кнопки на панели Вашей стиральной машинки - "Интенсивная стирка" и "Без складок".

Далее на экране должна высветиться программа "очистка барабана". Как только Вы увидите наличие указанной надписи на экране, следует лишь нажать "старт" для её запуска. Никаких моющих средств, порошков и иных средств для очистки нет необходимости добавлять - машинка сама, начиная с момента запуска программы самоочистки, начнет самоочищаться от скопившейся грязи.

Для продления службы стиральной машинки следует зайти несколько дальше, а именно заняться просушкой барабана и резинового уплотнителя. Помимо них, от длительной эксплуатации без тщательной очистки страдают сливной шланг и фильтр, на которые следует тоже обратить внимание и избавить их от накопленного мусора.

И ещё один совет: регулярно необходимо использовать кондиционеры для просушки белья, но делать это нужно умеренно, сообщает PROGOROD33.

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