Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Вытаскиваю пуховик из стиральной машины как новенький: опытные хозяйки стирают куртки дома без страха

С приходом холодов многие сталкиваются с необхо...

Подписаться в Telegram

С приходом холодов многие сталкиваются с необходимостью стирки зимней одежды. Пуховики, несмотря на свою практичность и теплоту, требуют особого ухода. Опытные хозяйки делятся проверенными методами, благодаря которым пуховик после стирки в машине выглядит как новый.

Как подготовить вещь к стирке

Первый и самый важный этап — подготовка куртки к стирке. Важно полностью опорожнить карманы, застегнуть все молнии и пуговицы, чтобы избежать повреждения ткани и других элементов куртки. Кроме того, рекомендуется вывернуть пуховик наизнанку, чтобы защитить внешнюю ткань от износа.

Выбор режима стирки

Выбор правильного режима стирки — ключ к сохранению качества пуховика. Идеально подойдет деликатный режим с температурой не выше 30 градусов. Это поможет избежать повреждения пухового наполнителя и сохранит внешний вид изделия.

Использование специальных моющих средств

Для стирки пуховика лучше использовать специализированные моющие средства, предназначенные для деликатных тканей или непосредственно для пуха. Они помогают сохранить свойства пуха и предотвращают его комкование.

Секреты ополаскивания и отжима

После стирки особое внимание стоит уделить ополаскиванию. Необходимо убедиться, что вся моющая среда тщательно вымыта из ткани. Что касается отжима, то лучше выбрать минимальные обороты, чтобы предотвратить повреждение пуха и ткани.

Сушка пуховика

Правильная сушка пуховика не менее важна, чем стирка. Разложите куртку на горизонтальной поверхности или повесьте на плечики в хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей и батарей. Периодически взбивайте пуховик, чтобы наполнитель равномерно распределился по куртке.

Заключение

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам эффективно и безопасно стирать пуховики дома, сохраняя их первоначальный вид и теплоизоляционные свойства. Экономия на химчистке и уверенность в чистоте вашего зимнего гардероба того стоят.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

к чему заводятся клопы в доме

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Новости России

3 дня назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

печать настольных игр в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости Казани

8 часов назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Татарстана

день назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Татарстана

день назад

У пенсионерки в Набережных Челнах украли «Ниву» за 480 тысяч рублей

Новости Татарстана

день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей
Новости Казани
10 часов назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Татарстана

час назад

«Автодор» оповестил водителей о сильном ухудшении погоды в Татарстане

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

Новости Казани

час назад

УНИКС стал победителем девятый раз подряд в матче с «Уралмашем»

Новости Казани

час назад

Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» получил 18-ю подряд победу в Суперлиге
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Татарстана

4 часа назад

Маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан

Новости Казани

4 часа назад

«Динамовцы» закончили серию из четырёх домашних матчей по хоккею с мячом

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан получит инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов
Сон и питание: казанские психологи рассказали, ...
Лонгриды
3 дня назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников