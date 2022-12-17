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Вытащить самостоятельно не получилось: Из гениталий мужчины достали рыбу, заплывшую туда во время спа-процедур

Вытащить самостоятельно не получилось: Из гениталий мужчины достали рыбу, заплывшую туда во время спа-процедур

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде в половом члене мужчины нашли рыбу-доктора. Она заплыла в уретру во время домашних спа-процедур, сообщает mk.ru.

Мужчина приобрел рыбок Гарра Руфа, поедающих ороговевший слой кожи. Он планировал проводить с ними домашние спа-процедуры, поэтому запустил их в ванную. По неизвестной причине мужчина не только опустил в емкость ноги, но и погрузился сам. Одна из рыб заплыла в его половой член.

Попытки извлечь животное самостоятельно не привели к успеху. Тогда он обратился к врачам, которые достали рыбу хирургическим путем. Животное погибло.

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