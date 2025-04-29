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«Выставят счет на сумму 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая

Неожиданное доначисление за ремонт в квитанции ЖКХ

gorodkirov.ru

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Многие россияне начали получать квитанции ЖКХ с новой строкой: в одном из регионов управляющая компания начислила жильцам по 12 000 рублей за «срочный ремонт чердака».

Но суд признал это незаконным.

Что произошло

  • УК доначислила суммы без обсуждения и согласования с жильцами.
  • Ремонт перекрытий был плановым, а не аварийным.
  • Жильцы обратились в суд и выиграли дело.

Суд постановил: управляющая компания не имела права выставлять счёт без проведения общего собрания собственников.

Что делать, если пришла подозрительная квитанция

  • Внимательно проверяйте новые строки и доначисления.
  • При обнаружении странных сумм — обратитесь в жилищную инспекцию.
  • Напишите жалобу или заявление в надзорные органы.
  • Не бойтесь идти в суд — практика показывает, что жильцы часто выигрывают такие дела.

Почему это важно

  • Дополнительные начисления могут составлять десятки тысяч рублей.
  • УК иногда пытаются списать свои ошибки и недоработки на собственников.
  • Массовые случаи подобных доначислений ожидаются уже в мае–июне 2025 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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