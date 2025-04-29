«Выставят счет на сумму 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая
gorodkirov.ru
Многие россияне начали получать квитанции ЖКХ с новой строкой: в одном из регионов управляющая компания начислила жильцам по 12 000 рублей за «срочный ремонт чердака».
Но суд признал это незаконным.
Что произошло
- УК доначислила суммы без обсуждения и согласования с жильцами.
- Ремонт перекрытий был плановым, а не аварийным.
- Жильцы обратились в суд и выиграли дело.
Суд постановил: управляющая компания не имела права выставлять счёт без проведения общего собрания собственников.
Что делать, если пришла подозрительная квитанция
- Внимательно проверяйте новые строки и доначисления.
- При обнаружении странных сумм — обратитесь в жилищную инспекцию.
- Напишите жалобу или заявление в надзорные органы.
- Не бойтесь идти в суд — практика показывает, что жильцы часто выигрывают такие дела.
Почему это важно
- Дополнительные начисления могут составлять десятки тысяч рублей.
- УК иногда пытаются списать свои ошибки и недоработки на собственников.
- Массовые случаи подобных доначислений ожидаются уже в мае–июне 2025 года.
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