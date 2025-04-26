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«Выставят счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая

Собственников квартир предупреждают: в майских ...

amur.ldpr.ru

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Многие россияне начали получать коммунальные квитанции с новой строкой. В одном из регионов управляющая компания (УК) доначислила жителям по 12 000 рублей за якобы срочный текущий ремонт перекрытий на чердаке.

Владельцы квартир возмутились: ремонт не обсуждался, дополнительное финансирование никто не согласовывал.

Что говорит закон и суд?

Собственники обратились в суд — и выиграли.

Судьи пришли к выводу:

  • Проблемы с чердаком возникли несколько лет назад;
  • Это не аварийная ситуация, а плановый ремонт;
  • УК не имела права самостоятельно выставлять счёт на такую сумму без собрания жильцов.

Итог: решение управляющей компании признано неправомерным.

Что делать, если пришла странная квитанция?

Юристы советуют:

  • Внимательно проверяйте квитанции, особенно новые строки и доначисления;
  • Если в платёжке появилась необоснованная сумма — обратитесь в жилищную инспекцию;
  • Напишите жалобу или заявление — особенно если речь идёт о крупных суммах;
  • Не бойтесь оспаривать действия УК в суде — практика показывает, что суды встают на сторону жильцов.

Почему это важно?

  • В некоторых случаях речь идёт о 12 000 рублей и более;
  • УК могут ссылаться на «срочные нужды», не доказывая их документально;
  • Такие доначисления могут массово появиться в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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