«Выставят счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая
amur.ldpr.ru
Многие россияне начали получать коммунальные квитанции с новой строкой. В одном из регионов управляющая компания (УК) доначислила жителям по 12 000 рублей за якобы срочный текущий ремонт перекрытий на чердаке.
Владельцы квартир возмутились: ремонт не обсуждался, дополнительное финансирование никто не согласовывал.
Что говорит закон и суд?
Собственники обратились в суд — и выиграли.
Судьи пришли к выводу:
- Проблемы с чердаком возникли несколько лет назад;
- Это не аварийная ситуация, а плановый ремонт;
- УК не имела права самостоятельно выставлять счёт на такую сумму без собрания жильцов.
Итог: решение управляющей компании признано неправомерным.
Что делать, если пришла странная квитанция?
Юристы советуют:
- Внимательно проверяйте квитанции, особенно новые строки и доначисления;
- Если в платёжке появилась необоснованная сумма — обратитесь в жилищную инспекцию;
- Напишите жалобу или заявление — особенно если речь идёт о крупных суммах;
- Не бойтесь оспаривать действия УК в суде — практика показывает, что суды встают на сторону жильцов.
Почему это важно?
- В некоторых случаях речь идёт о 12 000 рублей и более;
- УК могут ссылаться на «срочные нужды», не доказывая их документально;
- Такие доначисления могут массово появиться в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.
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