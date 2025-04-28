«Выставят счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ добавят новую графу оплаты с мая

Некоторые россияне начали получать коммунальные квитанции с новой строкой. В одном из регионов управляющая компания попыталась доначислить жильцам по 12 тысяч рублей за срочный ремонт перекрытий на чердаке.

Что произошло?

Жильцы возмутились: о ремонте их никто не предупреждал, дополнительных сборов не согласовывали. Хотя документы выглядели оформленными правильно, люди обратились в суд — и смогли отстоять свои права.

Что решил суд?

Проблемы с чердаком возникли несколько лет назад;

Речь шла не об аварии, а о плановом ремонте;

Управляющая компания не имела права самостоятельно выставлять жителям дополнительные счета без проведения общего собрания.

Итог: суд признал действия УК неправомерными.

Что делать, если пришла странная квитанция?

Юристы советуют:

Тщательно проверять платёжные документы, особенно новые строки и доначисления;

При обнаружении необоснованных сумм сразу обращаться в жилищную инспекцию;

Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о крупных суммах;

Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что жильцы часто выигрывают такие дела.

Почему это важно?