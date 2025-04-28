Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Выставят счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ добавят новую графу оплаты с мая

Некоторые россияне начали получать коммунальные...

culture19.ru

Подписаться на Дзен.канал

Некоторые россияне начали получать коммунальные квитанции с новой строкой. В одном из регионов управляющая компания попыталась доначислить жильцам по 12 тысяч рублей за срочный ремонт перекрытий на чердаке.

Что произошло?

Жильцы возмутились: о ремонте их никто не предупреждал, дополнительных сборов не согласовывали. Хотя документы выглядели оформленными правильно, люди обратились в суд — и смогли отстоять свои права.

Что решил суд?

  • Проблемы с чердаком возникли несколько лет назад;

  • Речь шла не об аварии, а о плановом ремонте;

  • Управляющая компания не имела права самостоятельно выставлять жителям дополнительные счета без проведения общего собрания.

Итог: суд признал действия УК неправомерными.

Что делать, если пришла странная квитанция?

Юристы советуют:

  • Тщательно проверять платёжные документы, особенно новые строки и доначисления;

  • При обнаружении необоснованных сумм сразу обращаться в жилищную инспекцию;

  • Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о крупных суммах;

  • Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что жильцы часто выигрывают такие дела.

Почему это важно?

  • Суммы доначислений могут достигать 12 тысяч рублей и выше;

  • УК могут ссылаться на "срочные работы", не предоставляя доказательств;

  • Волна подобных начислений может прокатиться по стране в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

яд в борщевике

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Интересное в Казани

2 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

уборка ресторана цена в Москве

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты

Не у нас

день назад

Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

12 часов назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки
Татарстанка Диана Миронова в 14-й раз стала чем...
Новости Татарстана
13 часов назад

Татарстанка Диана Миронова в 14-й раз стала чемпионкой мира по бильярду

Новости Казани

20 часов назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Не у нас

22 часа назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала

Новости Казани

22 часа назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО
Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффе...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффективных шагов к новому «Я»