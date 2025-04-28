«Выставят счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ добавят новую графу оплаты с мая
culture19.ru
Некоторые россияне начали получать коммунальные квитанции с новой строкой. В одном из регионов управляющая компания попыталась доначислить жильцам по 12 тысяч рублей за срочный ремонт перекрытий на чердаке.
Что произошло?
Жильцы возмутились: о ремонте их никто не предупреждал, дополнительных сборов не согласовывали. Хотя документы выглядели оформленными правильно, люди обратились в суд — и смогли отстоять свои права.
Что решил суд?
Проблемы с чердаком возникли несколько лет назад;
Речь шла не об аварии, а о плановом ремонте;
Управляющая компания не имела права самостоятельно выставлять жителям дополнительные счета без проведения общего собрания.
Итог: суд признал действия УК неправомерными.
Что делать, если пришла странная квитанция?
Юристы советуют:
Тщательно проверять платёжные документы, особенно новые строки и доначисления;
При обнаружении необоснованных сумм сразу обращаться в жилищную инспекцию;
Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о крупных суммах;
Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что жильцы часто выигрывают такие дела.
Почему это важно?
Суммы доначислений могут достигать 12 тысяч рублей и выше;
УК могут ссылаться на "срочные работы", не предоставляя доказательств;
Волна подобных начислений может прокатиться по стране в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.
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