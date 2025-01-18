Выселят и отправят квартиру на торги: россиянам назвали способы выселить проблемных соседей

В жизни многих жителей многоквартирных домов в России встречается проблема с соседями, которые своим поведением нарушают спокойствие окружающих. Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал о том, как можно законно решить вопрос с жильцами, создающими шум, неприятные запахи или иные беспокойства.

Причины для жалоб и выселения

Проблемы с соседями могут включать постоянный шум от домашних животных, неприятные запахи, распространение насекомых из-за неубранного мусора, что нарушает не только комфорт, но и санитарные нормы. Если такое поведение соседей приводит к серьезным нарушениям санитарно-эпидемиологических и пожарных норм, возможно обращение в соответствующие органы для решения вопроса о выселении нарушителя.

Шаги к решению проблемы

Специалист пояснил, что первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию или ТСЖ, а также подача заявлений в Россельхознадзор или Роспотребнадзор. Эти учреждения проведут необходимую проверку и, при наличии нарушений, вынесут предупреждение владельцу проблемной квартиры.

Последствия неустранения нарушений

Если после предупреждения ситуация не улучшится, дело может быть передано в суд. Суд может принять решение о выселении владельца и лишении его права собственности на квартиру. В таком случае квартира будет выставлена на публичные торги. Средства от продажи, за вычетом расходов на исполнение решения суда, будут выплачены бывшему владельцу.

Новые нормы и штрафы

Также Гаврюшкин напомнил о новой норме, вступающей в силу в 2025 году, касающейся изменения радиаторов отопления. Теперь любые изменения в системах отопления необходимо согласовывать с местными властями, чтобы избежать проблем с функционированием отопительной системы всего здания. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой штраф.

Вывод

Данные меры и правила призваны улучшить качество жизни в многоквартирных домах, обеспечивая соблюдение прав и интересов всех жителей. Важно помнить, что закон предоставляет инструменты для решения конфликтных ситуаций, позволяя поддерживать порядок и спокойствие в доме, пишет lenta.ru.