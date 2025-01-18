Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Выселят и отправят квартиру на торги: россиянам назвали способы выселить проблемных соседей

В жизни многих жителей многоквартирных домов в ...

ldpr.ru

Подписаться в Telegram

В жизни многих жителей многоквартирных домов в России встречается проблема с соседями, которые своим поведением нарушают спокойствие окружающих. Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал о том, как можно законно решить вопрос с жильцами, создающими шум, неприятные запахи или иные беспокойства.

Причины для жалоб и выселения

Проблемы с соседями могут включать постоянный шум от домашних животных, неприятные запахи, распространение насекомых из-за неубранного мусора, что нарушает не только комфорт, но и санитарные нормы. Если такое поведение соседей приводит к серьезным нарушениям санитарно-эпидемиологических и пожарных норм, возможно обращение в соответствующие органы для решения вопроса о выселении нарушителя.

Шаги к решению проблемы

Специалист пояснил, что первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию или ТСЖ, а также подача заявлений в Россельхознадзор или Роспотребнадзор. Эти учреждения проведут необходимую проверку и, при наличии нарушений, вынесут предупреждение владельцу проблемной квартиры.

Последствия неустранения нарушений

Если после предупреждения ситуация не улучшится, дело может быть передано в суд. Суд может принять решение о выселении владельца и лишении его права собственности на квартиру. В таком случае квартира будет выставлена на публичные торги. Средства от продажи, за вычетом расходов на исполнение решения суда, будут выплачены бывшему владельцу.

Новые нормы и штрафы

Также Гаврюшкин напомнил о новой норме, вступающей в силу в 2025 году, касающейся изменения радиаторов отопления. Теперь любые изменения в системах отопления необходимо согласовывать с местными властями, чтобы избежать проблем с функционированием отопительной системы всего здания. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой штраф.

Вывод

Данные меры и правила призваны улучшить качество жизни в многоквартирных домах, обеспечивая соблюдение прав и интересов всех жителей. Важно помнить, что закон предоставляет инструменты для решения конфликтных ситуаций, позволяя поддерживать порядок и спокойствие в доме, пишет lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

5 часов назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

инсектициды от клопов

Лонгриды

18 часов назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

адвокат по жилищным делам москва в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Новости Татарстана

16 часов назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Татарстана

день назад

По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля

Новости Казани

17 часов назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей
Новости Казани
2 дня назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Татарстана

54 минуты назад

В Татарстане предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

Новости России

день назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

Новости Татарстана

час назад

На капремонт домов в Татарстане отдадут еще 3 млрд рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов сообщил о растущих жалобах на работу общественного транспорта
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
17 часов назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске с программой «Наш двор» в 2025 году отремонтируют более 50 дворов

Новости Казани

2 часа назад

Барабанов из «Ак Барса» опередил свой рекорд по голам за чемпионат в КХЛ

Новости Казани

3 часа назад

Президент подписал указ о назначении судьи в Авиастроительный суд Казани
Строительство дома зимой: почему именно сейчас ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!