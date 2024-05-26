Вышедшие из строя лифты продолжат эксплуатировать по всей стране: их банально нечем заменить

Более 70 000 лифтов в 2025 году перестанут нормально работать и рискуют вовсе прекратить функционировать.

Об этом заявил генеральный директор государственной компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в Государственной Думе.

Как сообщает экс-министр спорт Мутко, срок их работы превышает 25 лет. И хотя можно продлить их работоспособность работы можно продлить примерно на пять лет, но фундаментально это проблему не решит.

Национальный лифтовой союз признал, что продление срока эксплуатации лифтов является вынужденной, но необходимой мерой, поскольку альтернатив нет. При достаточно грамотном и ответственном техническом обслуживании лифтового оборудования их срок службы можно будет продлить при сохранении должного уровня безопасности во время их использования, сообщает "Фонтанка.ру"

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