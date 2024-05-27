Вышедшие из строя лифты будут эксплуатировать по всей стране: их просто нечем заменить

Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко предупредил о том, что более 70 тысяч лифтов, эксплуатируемых в России, прекратят свою работу к началу 2025 года из-за истечения срока службы, превышающего 25 лет. Об этом он заявил на заседании в Госдуме.

По словам Мутко, лифты уже проработали больше четверти века, и хоть можно продлить их срок службы еще на пять лет, но это только временное решение, и правительству требуется время для поиска более эффективных путей решения этой проблемы

По словам Мутко, важно оперативно принимать меры по обновлению и модернизации лифтового оборудования, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить комфорт в жилищных условиях.

Согласно заявлению Национального лифтового союза, продление срока эксплуатации лифтов является неизбежной мерой, и подчеркнули, что регулярное профессиональное обслуживание способно обеспечить безопасную работу лифтов на протяжении продолжительного периода времени, сообщает "Фонтанка.ру".