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Вышедшие из строя лифты будут эксплуатировать по всей стране: их просто нечем заменить

Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко предупредил о том, что более 70 тысяч лифтов, эксплуатируемых в России, прекратят свою работу к началу 2025 года из-за истечения срока службы, превышающего 25 лет. Об этом он заявил на заседании в Госдуме.

Полина Модестова

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Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко предупредил о том, что более 70 тысяч лифтов, эксплуатируемых в России, прекратят свою работу к началу 2025 года из-за истечения срока службы, превышающего 25 лет. Об этом он заявил на заседании в Госдуме.

По словам Мутко, лифты уже проработали больше четверти века, и хоть можно продлить их срок службы еще на пять лет, но это только временное решение, и правительству требуется время для поиска более эффективных путей решения этой проблемы

По словам Мутко, важно оперативно принимать меры по обновлению и модернизации лифтового оборудования, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранить комфорт в жилищных условиях.
Согласно заявлению Национального лифтового союза, продление срока эксплуатации лифтов является неизбежной мерой, и подчеркнули, что регулярное профессиональное обслуживание способно обеспечить безопасную работу лифтов на протяжении продолжительного периода времени, сообщает "Фонтанка.ру".

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