Высаживаем огурцы в Пахомов день — и вывозим плоды грузовиками: 7 народных примет для получения богатого урожая

Во времена, когда не существовало метеосводок, приложений и дачных форумов, люди жили в тесном контакте с природой и ориентировались на её сигналы. Они замечали малейшие перемены в окружающем мире и использовали эти знания, чтобы выбрать лучшие дни для посадки огородных культур.

Когда цвела рябина — пора сажать огурцы

Крестьяне подмечали, что цветение определённых растений служит точным ориентиром для огородных работ. Так, пересадку рассады огурцов в теплицы начинали тогда, когда зацветали рябина, шиповник и калина. А если речь шла о посадке семян прямо в грунт, следили за окончанием цветения яблони, опадением черемухи и распусканием жёлтой акации.

Особые дни по народному календарю

Наши предки также прислушивались к народным традициям:

22 мая (Николин день) и 28 мая (Пахомов день) считались лучшими днями для посадки огурцов — именно в эти даты ждали хороший урожай.

Вторник, четверг и суббота — благоприятные дни для работы на грядках.

Среда и пятница — нежелательные: по поверьям, посаженные в эти дни огурцы могли получиться горькими или с толстой кожурой.

Лучшее время для засолочных сортов

5 июня особенно ценили как день для посадки огурцов, предназначенных для засолки и хранения. Считалось, что именно посев в этот день даёт плоды с нужной плотностью, вкусом и устойчивостью к хранению.

И ещё один важный момент: если посеять огурцы в тихую и ясную погоду, они быстрее взойдут и будут лучше раст, пишет krasnoyarskmedia.ru.