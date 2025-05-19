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Выплату льгот и субсидий приостановят: россиян старше 60 лет ждёт грустный сюрприз

С 2025 года проценты по банковским вкладам буду...

gosuslugi.ru

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С 2025 года пожилым россиянам стоит внимательнее относиться к своим накоплениям. Банковские вклады могут стоить вам субсидии на оплату коммунальных услуг.

Почему это важно?

Даже если вы платите за свет, газ и воду больше установленной нормы, это не гарантирует компенсацию от государства. Всё решают доходы семьи — в том числе проценты по вкладам.

Как вклады влияют на выплаты?

Сами депозиты не считаются доходом. Но вот ежемесячные проценты — считаются.

Допустим, у вас пенсия 30 тысяч рублей, и вы получаете ещё 20 тысяч процентов с вклада. Для соцслужб ваш доход — уже 50 тысяч. А значит, ваши расходы на ЖКУ могут оказаться ниже порогового уровня, и субсидию не дадут.

Какие нормы действуют?

  • Москва — субсидия, если расходы на ЖКХ превышают 10% от дохода
  • Санкт-Петербург — 14%
  • Остальные регионы — 22% (федеральный стандарт)

Проверьте сами: сложите платежи за ЖКХ и поделите на совокупный доход семьи. Если результат выше регионального норматива — у вас есть право на субсидию.

Как можно не потерять поддержку?

  • Откладывайте разумно. Если открыть вклад без ежемесячной выплаты процентов, они не будут прибавляться к текущим доходам. Это может сохранить право на субсидию.
  • Следите за справками. Соцслужбы получают данные напрямую из банков и налоговой. Утаить доходы не получится.
  • Подавайте документы вовремя. Обратиться за субсидией можно через МФЦ или Госуслуги, приложив справки о доходах и квитанции ЖКХ.

Пенсионерам и предпенсионерам в 2025 году важно учитывать все источники дохода. Даже небольшие начисления по вкладам могут изменить статус — и оставить вас без компенсации за ЖКУ.

Проверьте свои доходы уже сегодня — лучше пересчитать сейчас, чем потерять льготы позже, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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