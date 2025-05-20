Выплата льгот и субсидий приостановили: россиян старше 60 лет ждёт грустный сюрприз

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С 2025 года проценты по вкладам будут учитывать...

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Субсидии под угрозой: как банковские вклады лишают пенсионеров помощи на оплату ЖКХ в 2025 году

С 2025 года пожилым россиянам стоит пересмотреть подход к своим сбережениям — государственная поддержка в оплате коммунальных услуг теперь тесно связана с доходами, включая проценты по вкладам.

Почему это важно

Даже если коммунальные расходы превышают нормы, это ещё не гарантия получения субсидии. Главный критерий — совокупный доход семьи. И в него с 2025 года включаются не только пенсии, но и проценты с банковских вкладов.

Как проценты с вкладов влияют на субсидии

Важно понимать: сами депозиты доходом не считаются, но ежемесячные проценты — считаются. Это значит, что даже если человек формально не работает, но получает доход от вклада, этот доход увеличивает общую сумму семейного бюджета.

Пример:

  • Пенсия — 30 000 ₽
  • Проценты с вклада — 20 000 ₽
  • Общий доход для соцслужб — 50 000 ₽

В таком случае расходы на ЖКХ могут оказаться слишком низкими по отношению к доходу — и государство откажет в субсидии.

Порог расходов на ЖКХ для субсидий в 2025 году

  • Москва — субсидия, если траты на ЖКХ превышают 10% от дохода
  • Санкт-Петербург — 14%
  • Остальные регионы — 22% (федеральный стандарт)

Чтобы проверить своё право на помощь, просто сложите все коммунальные платежи и поделите их на совокупный доход семьи. Если процент выше нормы в вашем регионе — вы можете претендовать на субсидию.

Как сохранить право на господдержку

  • Выбирайте вклады без ежемесячной капитализации.
  • Если банк выплачивает проценты не ежемесячно, а, например, в конце срока — они не будут учтены как регулярный доход.
  • Подавайте документы вовремя.
  • Оформить субсидию можно через МФЦ или портал Госуслуг, приложив квитанции за ЖКУ и справки о доходах.
  • Не пытайтесь скрыть доходы.
  • С 2025 года соцслужбы автоматически получают информацию из банков и ФНС.

Что делать уже сейчас

Пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста стоит перепроверить свои источники дохода: пенсии, проценты по вкладам, дополнительную подработку. Даже небольшие суммы могут повлиять на решение соцслужб.

Лучше заранее посчитать — чем потом остаться без льгот.

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