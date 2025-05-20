Выплата льгот и субсидий приостановили: россиян старше 60 лет ждёт грустный сюрприз
immunocap.ru
Субсидии под угрозой: как банковские вклады лишают пенсионеров помощи на оплату ЖКХ в 2025 году
С 2025 года пожилым россиянам стоит пересмотреть подход к своим сбережениям — государственная поддержка в оплате коммунальных услуг теперь тесно связана с доходами, включая проценты по вкладам.
Почему это важно
Даже если коммунальные расходы превышают нормы, это ещё не гарантия получения субсидии. Главный критерий — совокупный доход семьи. И в него с 2025 года включаются не только пенсии, но и проценты с банковских вкладов.
Как проценты с вкладов влияют на субсидии
Важно понимать: сами депозиты доходом не считаются, но ежемесячные проценты — считаются. Это значит, что даже если человек формально не работает, но получает доход от вклада, этот доход увеличивает общую сумму семейного бюджета.
Пример:
- Пенсия — 30 000 ₽
- Проценты с вклада — 20 000 ₽
- Общий доход для соцслужб — 50 000 ₽
В таком случае расходы на ЖКХ могут оказаться слишком низкими по отношению к доходу — и государство откажет в субсидии.
Порог расходов на ЖКХ для субсидий в 2025 году
- Москва — субсидия, если траты на ЖКХ превышают 10% от дохода
- Санкт-Петербург — 14%
- Остальные регионы — 22% (федеральный стандарт)
Чтобы проверить своё право на помощь, просто сложите все коммунальные платежи и поделите их на совокупный доход семьи. Если процент выше нормы в вашем регионе — вы можете претендовать на субсидию.
Как сохранить право на господдержку
- Выбирайте вклады без ежемесячной капитализации.
- Если банк выплачивает проценты не ежемесячно, а, например, в конце срока — они не будут учтены как регулярный доход.
- Подавайте документы вовремя.
- Оформить субсидию можно через МФЦ или портал Госуслуг, приложив квитанции за ЖКУ и справки о доходах.
- Не пытайтесь скрыть доходы.
- С 2025 года соцслужбы автоматически получают информацию из банков и ФНС.
Что делать уже сейчас
Пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста стоит перепроверить свои источники дохода: пенсии, проценты по вкладам, дополнительную подработку. Даже небольшие суммы могут повлиять на решение соцслужб.
Лучше заранее посчитать — чем потом остаться без льгот.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец