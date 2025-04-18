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Выпишут нехилый штраф, и ахнуть не успеете: в ГАИ придумали ловушку для владельцев старых авто

После отмены обязательного техосмотра в России ...

zr.ru

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После отмены обязательного техосмотра в стране фиксируется заметный рост аварий, вызванных неисправностями машин.

Особенно это касается автомобилей старше 10 лет, где износ деталей становится критичной проблемой. ГИБДД всерьёз обеспокоена сложившейся ситуацией.

Чего стоит опасаться автомобилистам

Количество ДТП, причиной которых стали технические неполадки, продолжает расти.

В основном речь идёт о следующих неисправностях:

  • Изношенные тормозные системы
  • Неисправные или неработающие фары
  • Проблемы с рулевым управлением

Инспекторы на дорогах всё чаще сталкиваются с автомобилями, чьё состояние представляет угрозу как для самих водителей, так и для других участников движения.

Чем это грозит водителю

Если при проверке выявлены серьёзные неисправности, авто может быть эвакуировано с места, а движение — запрещено. Нарушение такого запрета чревато серьёзными последствиями, вплоть до лишения водительских прав.

Кроме того, сотрудники ГИБДД обращают внимание на номерные знаки. Слишком грязные, потертые или деформированные номера могут стать причиной штрафа или получить статус административного правонарушения.

Как снизить риски

Теперь забота о техническом состоянии автомобиля полностью ложится на плечи водителя. Регулярная проверка основных узлов и систем — не просто рекомендация, а необходимость. Это поможет избежать не только неприятностей на дороге, но и проблем с законом, сообщает pg11.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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