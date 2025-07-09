Выливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы блины получались не только тонкими, но и воздушными, с золотистой корочкой и красивым кружевным краем, есть один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.

Это простое действие значительно улучшает текстуру блинов, придавая им лёгкость и эстетическую привлекательность.

Почему кипяток так важен?

Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и позволяет блинам не рваться при переворачивании.

Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.

Создаёт кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов с кипятком:

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Аккуратно влейте кипяток в тесто, постоянно помешивая. Влейте оставшееся молоко и добавьте растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным. Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Благодаря секрету с кипятком ваш завтрак будет не только вкусным, но и незабываемо красивым!