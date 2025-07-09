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· 16+ · Екатерина Баранова

Выливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы блины были не только тонкими, но и воздуш...

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Чтобы блины получались не только тонкими, но и воздушными, с золотистой корочкой и красивым кружевным краем, есть один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.

Это простое действие значительно улучшает текстуру блинов, придавая им лёгкость и эстетическую привлекательность.

Почему кипяток так важен?

  • Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и позволяет блинам не рваться при переворачивании.

  • Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.

  • Создаёт кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.

Рецепт идеальных блинов с кипятком:

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.

  3. Аккуратно влейте кипяток в тесто, постоянно помешивая.

  4. Влейте оставшееся молоко и добавьте растительное масло.

  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.

  6. Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Благодаря секрету с кипятком ваш завтрак будет не только вкусным, но и незабываемо красивым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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