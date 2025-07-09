Выливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Чтобы блины получались не только тонкими, но и воздушными, с золотистой корочкой и красивым кружевным краем, есть один простой секрет: добавьте в тесто кипяток.
Это простое действие значительно улучшает текстуру блинов, придавая им лёгкость и эстетическую привлекательность.
Почему кипяток так важен?
Активирует клейковину: Кипяток помогает активировать клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и позволяет блинам не рваться при переворачивании.
Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
Создаёт кружевной край: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, который выглядит особенно эффектно на готовых блинах.
Рецепт идеальных блинов с кипятком:
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Аккуратно влейте кипяток в тесто, постоянно помешивая.
Влейте оставшееся молоко и добавьте растительное масло.
Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая, чтобы тесто стало однородным.
Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины идеально подойдут для подачи с мёдом, сметаной, вареньем или для начинки. Благодаря секрету с кипятком ваш завтрак будет не только вкусным, но и незабываемо красивым!
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