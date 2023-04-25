Протоирей Козлов: традиция оставлять еду и алкоголь на могилах во время Радоницы является языческой

Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что на Радоницу нельзя носить на могилы родных еду и алкоголь. В интервью РИА Новости он отметил, что это - языческая традиция.

Само слово "Радоница", пояснил Козлов, означает, что "мы делимся с усопшими радостью пасхальной".

"Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших – в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется", - рассказал Козлов.

Нет жеского регламента, где проводить поминальную трапезу, считает священник. Можно дома, можно в кафе, можно и на кладбище, главное не забывать о ее настоящей цели - с добром, молитвой вспоминать усопших.

"Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить – зачем называть ее поминальной?" – задался вопросом священник.

Также протоиерей призвал россиян отказаться от алкоголя в этот день. Алкоголь - не молитва, он не помогает помянуть родного и близкого человека, ушедшего в мир иной.