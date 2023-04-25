Новости России
· Служба новостей

"Вылезет из гроба и будет есть!": православный священник объяснил, почему нельзя на Радоницу приносить на могилы родных еду и алкоголь

Протоирей Козлов: традиция оставлять еду и алкоголь на могилах во время Радоницы является языческой
"Вылезет из гроба и будет есть!": православный священник объяснил, почему нельзя на Радоницу приносить на могилы родных еду и алкоголь

Фото: открытые источники

Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что на Радоницу нельзя носить на могилы родных еду и алкоголь. В интервью РИА Новости он отметил, что это - языческая традиция.
Само слово "Радоница", пояснил Козлов, означает, что "мы делимся с усопшими радостью пасхальной".

"Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших – в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется", - рассказал Козлов.

Нет жеского регламента, где проводить поминальную трапезу, считает священник. Можно дома, можно в кафе, можно и на кладбище, главное не забывать о ее настоящей цели - с добром, молитвой вспоминать усопших.

"Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить – зачем называть ее поминальной?" – задался вопросом священник.

Также протоиерей призвал россиян отказаться от алкоголя в этот день. Алкоголь - не молитва, он не помогает помянуть родного и близкого человека, ушедшего в мир иной.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно
Редакция помогает
23 часа назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

Новости России

день назад

Доступа больше не будет: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с 24 апреля

Редакция помогает

день назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

компании дезинсекторы

Новости России

12 часов назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

сколько стоит сделать теплый пол в Казани

Общество

день назад

"Не стоит покупать даже со скидкой": Росконтроль назвал марки кофе, которые оказались подделкой

Новости России

11 часов назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

час назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Общество

день назад

Обходите стороной в магазине: эта опасная вода есть в каждом маркете

Новости Казани

день назад

Жителям Татарстана напомнили о дополнительных выходных в мае
Новости Казани
14 часов назад

Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Новости России

46 минут назад

"Вылезет из гроба и будет есть!": православный священник объяснил, почему нельзя на Радоницу приносить на могилы родных еду и алкоголь

Редакция помогает

день назад

С такими вопросам лучше идти не в поликлинику: казанцам показали, с какими запросами стоит обратиться в платную клинику

Новости России

51 минуту назад

Кабмин одобрил смертную казнь: регионам могут разрешить усыплять беспризорных животных

Новости Казани

час назад

Достаем шорты и легкие платья: в Татарстане прогнозируется потепление до +26 градусов
В центре Казани из-за празднования Дня Победы будет ограничено движение: где и когда
Новости Казани
час назад

В центре Казани из-за празднования Дня Победы будет ограничено движение: где и когда

Новости Казани

час назад

Несколько кликов - и ты с автоматом на передовой: татарстанцам рассказали о новом способе попасть в армию на контрактную службу

Новости России

5 часов назад

Родителям школьников вернут деньги: стало известно о новой выплате для семей в России

Новости России

7 часов назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
4 дня назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород