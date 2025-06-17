Вылейте на рассаду дешевый напиток и подождите пару минут: тли и муравьев, как и не было

Как избавиться от тли и муравьёв без химии: советы дачников

Тля и муравьи — настоящие враги дачников и садоводов, которые могут серьёзно навредить растениям. Несмотря на эффективность химических препаратов, многие владельцы дач предпочитают экологически чистые методы борьбы с вредителями. На помощь приходят советы опытных дачников.

Как бороться с муравьями

Муравьи и тля живут в симбиозе, помогая друг другу в поисках пищи и защите. Поэтому бороться с ними нужно одновременно. Один из эффективных и недорогих способов — использование молотой корицы.

Рассыпьте молотую корицу рядом с муравейником. Это разрушит феромоновые тропы муравьёв, затруднив их навигацию. В результате они забудут дорогу на ваш участок, и их количество значительно сократится.

Как справиться с тлей

Для борьбы с тлей можно использовать доступный и безопасный раствор, который легко приготовить в домашних условиях: