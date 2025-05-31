Выкладываем по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Если вы мечтаете собрать до 20 кг сочных и сладких томатов с одного куста, обратите внимание на простой и проверенный секрет — использование древесной золы при посадке.

Почему древесная зола полезна томатам?

Это натуральный источник калия и фосфора.

Калий улучшает вкус томатов, делает плоды мясистыми и сладкими.

Фосфор способствует развитию корней и ускоряет созревание плодов.

Зола улучшает структуру почвы и помогает защитить растения от грибковых заболеваний.

Как правильно применять золу?

При посадке добавляйте по 1 столовой ложке древесной золы в каждую лунку.

Тщательно смешивайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.

Не сыпьте золу сверху на грунт — это снижает её эффективность.

Безопасность и преимущества

Древесная зола безопасна при умеренном использовании.

Подходит для органического земледелия.

Легко доступна, проста в применении и действительно эффективна.

Используйте этот простой метод — и ваши томаты порадуют богатым урожаем и отличным вкусом.