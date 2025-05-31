Выкладываем по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста
arriah.ru
Если вы мечтаете собрать до 20 кг сочных и сладких томатов с одного куста, обратите внимание на простой и проверенный секрет — использование древесной золы при посадке.
Почему древесная зола полезна томатам?
Это натуральный источник калия и фосфора.
Калий улучшает вкус томатов, делает плоды мясистыми и сладкими.
Фосфор способствует развитию корней и ускоряет созревание плодов.
Зола улучшает структуру почвы и помогает защитить растения от грибковых заболеваний.
Как правильно применять золу?
При посадке добавляйте по 1 столовой ложке древесной золы в каждую лунку.
Тщательно смешивайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.
Не сыпьте золу сверху на грунт — это снижает её эффективность.
Безопасность и преимущества
Древесная зола безопасна при умеренном использовании.
Подходит для органического земледелия.
Легко доступна, проста в применении и действительно эффективна.
Используйте этот простой метод — и ваши томаты порадуют богатым урожаем и отличным вкусом.
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