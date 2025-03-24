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Выходные вынуждено перенесли из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения

Минтруд России представил новый график празднич...

elabcrb.tatarstan.ru

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Министерство труда России анонсировало новый график праздничных и выходных дней на 2024 и 2025 годы, с целью улучшения баланса между трудовой деятельностью и временем отдыха граждан.

Основные изменения в праздничных днях

Одним из значимых изменений стало разделение майских праздников на два отдельных периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это решение позволит россиянам полноценно отметить как День весны и труда, так и День Победы, сохраняя при этом праздничную атмосферу.

Другие важные даты:

  • Новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января, обеспечивая наибольший период отдыха в начале года.
  • День защитника Отечества принесет выходные 22 и 23 февраля.
  • Международный женский день будет отмечаться 8 и 9 марта.
  • День России предоставит четыре выходных, начиная с 12 июня.
  • День народного единства обеспечит три выходных дня в ноябре, с 2 по 4 числа.
  • 31 декабря снова станет официальным выходным днем, что позволит гражданам подготовиться к Новому году.

Влияние на общество и трудовую активность

Эти изменения направлены на создание большего количества возможностей для отдыха и восстановления граждан, что особенно важно в условиях современного ритма жизни.

Минтруд также рассматривает варианты переноса некоторых выходных дней, чтобы продлить праздничные периоды и сделать отдых более комфортным для граждан.

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