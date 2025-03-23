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Выходные в другие даты из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения

Минтруд России утвердил обновлённый график праз...

resbash.ru

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Минтруд России утвердил обновлённый график праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Основная цель — создать лучший баланс между работой и отдыхом.

Главное новшество — майские праздники

Теперь они будут разделены на два периода:

  • Первый — с 1 по 4 мая

  • Второй — с 8 по 11 мая

Так россияне смогут полноценно отметить и День труда, и День Победы.

Какие ещё выходные ждут нас в 2025 году:

  • Новогодние каникулы: с 1 по 7 января

  • Февраль: 22 и 23 — в честь Дня защитника Отечества

  • Март: 8 и 9 — Международный женский день

  • Июнь: с 12 по 15 — выходные ко Дню России

  • Ноябрь: с 2 по 4 — в честь Дня народного единства

  • 31 декабря: снова официально станет нерабочим

Зачем это нужно?

Новый график поможет россиянам лучше планировать отдых и рабочие дела. Минтруд также рассматривает перенос некоторых рабочих дней, чтобы сделать праздничные периоды длиннее и удобнее.

Благодаря этому у людей появится больше времени на отдых и восстановление, а значит — выше станет и качество жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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