Выходные в другие даты из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения
resbash.ru
Минтруд России утвердил обновлённый график праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Основная цель — создать лучший баланс между работой и отдыхом.
Главное новшество — майские праздники
Теперь они будут разделены на два периода:
Первый — с 1 по 4 мая
Второй — с 8 по 11 мая
Так россияне смогут полноценно отметить и День труда, и День Победы.
Какие ещё выходные ждут нас в 2025 году:
Новогодние каникулы: с 1 по 7 января
Февраль: 22 и 23 — в честь Дня защитника Отечества
Март: 8 и 9 — Международный женский день
Июнь: с 12 по 15 — выходные ко Дню России
Ноябрь: с 2 по 4 — в честь Дня народного единства
31 декабря: снова официально станет нерабочим
Зачем это нужно?
Новый график поможет россиянам лучше планировать отдых и рабочие дела. Минтруд также рассматривает перенос некоторых рабочих дней, чтобы сделать праздничные периоды длиннее и удобнее.
Благодаря этому у людей появится больше времени на отдых и восстановление, а значит — выше станет и качество жизни.
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