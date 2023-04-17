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· Регина Шигабетдинова

«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Гражданам придется поменять планы из-за изменений насчёт майских праздников
«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Фото: pixabay.com

Россиянам сообщили об изменении, которое внесли в майские праздники. Выходные с одних каникул решили перенести на другой месяц: календарь будет выглядеть иначе, передаёт PRIMPRESS.

Новый вариант производственного календаря представили авторы проекта, который в ближайшие месяцы будет проходить стадии обсуждения. Правительство намерено утвердить конечную версию выходных и праздничных дней на следующий год только после лета. Но специалисты утверждают, что, скорее всего, календарь будет выглядеть именно так.

Отмечается, что самые значительные изменения были внесены в два главных праздничных периода для россиян - в новогодние и майские каникулы. В 2024 году эти праздники будут выглядеть совсем по-другому, нежели в этом году. Так, с новогодних праздников несколько выходных решено перенести на другой месяц. В частности, выходной с 6 января, которое выпадет на субботу, решили перенести на 2 мая, а с 7 января – на 3 мая. При этом и 6, и 7 января все еще останутся нерабочими днями.

Перенос затронул и понедельник, 8 января. Обычно этот день входит в новогодние праздники и является для россиян выходным. Но в следующем году на работу придется выйти уже 8 января, а вместо этого отдохнуть можно будет 10 мая, куда и перенесли этот выходной.

По словам специалистов, в итоге новогодние каникулы в 2024 году будут на один день короче, а майские праздники, напротив, станут значительно длиннее - россияне смогут отдохнуть сразу девять дней: с 1 по 5 мая и затем с 9 по 12 мая. А 30 апреля и 8 мая будут сокращенными рабочими днями. В целом же в мае следующего года будет сразу 13 выходных, что на два дня больше, чем в этом году.

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