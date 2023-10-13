«Выходные подложат большую свинью»: синоптики резко изменили прогноз на 14 и 15 октября
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Российские синоптики заявили, что в предстоящие выходные 14 и 15 октября россиян ждут малоприятные презенты от погоды, она подложит всем свинью, пишет PRIMPRESS.
На Дальний Восток обрушится резкое похолодание. Холодный фронт обрушит температуры до нуля и ниже. Пойдут дожди со снегом, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Проблемы стоит ждать и в Иркутской области. Тут ветер может достигать 45 метров в секунду - почти ураган.
Больше повезет жителям центральных регионов России. В Москве воздух прогреется до 16 градусов тепла. А в Петербурге выходные испоритит сильнейший ливень.