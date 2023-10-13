«Выходные подложат большую свинью»: синоптики резко изменили прогноз на 14 и 15 октября

Российские синоптики заявили, что в предстоящие выходные 14 и 15 октября россиян ждут малоприятные презенты от погоды, она подложит всем свинью, пишет PRIMPRESS.

На Дальний Восток обрушится резкое похолодание. Холодный фронт обрушит температуры до нуля и ниже. Пойдут дожди со снегом, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Проблемы стоит ждать и в Иркутской области. Тут ветер может достигать 45 метров в секунду - почти ураган.

Больше повезет жителям центральных регионов России. В Москве воздух прогреется до 16 градусов тепла. А в Петербурге выходные испоритит сильнейший ливень.