Выходные переносят из-за произошедшего в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше
cool-readers.ru
Министерство труда России представило обновленный график праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Цель этих изменений — оптимизация времени отдыха и работы граждан, создание более сбалансированного расписания нерабочих дней.
Одно из ключевых изменений коснулось новогодних каникул: теперь они будут продолжаться с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это решение направлено на то, чтобы предоставить гражданам больше времени для отдыха в кругу семьи и подготовки к новому рабочему году.
Минтруд также внёс изменения в расписание майских праздников, разделив их на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это позволит гражданам не только отмечать День весны и труда и День Победы, но и участвовать в торжественных мероприятиях, посвящённых этим датам.
Дополнительно, 31 декабря 2025 года будет официально объявлен выходным днем, чтобы россияне могли спокойно готовиться к встрече Нового года. Это изменение направлено на облегчение подготовки к главному зимнему празднику.
С полным списком праздничных дней на 2025 год россияне теперь смогут заранее планировать свои отпуска и досуг. Вот ключевые даты:
- с 1 по 7 января — новогодние каникулы;
- с 22 по 23 февраля — День защитника Отечества;
- с 8 по 9 марта — Международный женский день;
- с 1 по 4 мая — День весны и труда;
- с 8 по 11 мая — День Победы;
- с 12 по 15 июня — День России;
- с 2 по 4 ноября — День народного единства;
- 31 декабря — канун Нового года.
Эти изменения в праздничном календаре станут важным шагом к повышению качества жизни россиян, оптимизации их рабочего графика и обеспечению дополнительных возможностей для полноценного отдыха.
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