Выходные переносят из-за произошедшего в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России представило обновленный график праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Цель этих изменений — оптимизация времени отдыха и работы граждан, создание более сбалансированного расписания нерабочих дней.

Одно из ключевых изменений коснулось новогодних каникул: теперь они будут продолжаться с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это решение направлено на то, чтобы предоставить гражданам больше времени для отдыха в кругу семьи и подготовки к новому рабочему году.

Минтруд также внёс изменения в расписание майских праздников, разделив их на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это позволит гражданам не только отмечать День весны и труда и День Победы, но и участвовать в торжественных мероприятиях, посвящённых этим датам.

Дополнительно, 31 декабря 2025 года будет официально объявлен выходным днем, чтобы россияне могли спокойно готовиться к встрече Нового года. Это изменение направлено на облегчение подготовки к главному зимнему празднику.

С полным списком праздничных дней на 2025 год россияне теперь смогут заранее планировать свои отпуска и досуг. Вот ключевые даты:

с 1 по 7 января — новогодние каникулы;

с 22 по 23 февраля — День защитника Отечества;

с 8 по 9 марта — Международный женский день;

с 1 по 4 мая — День весны и труда;

с 8 по 11 мая — День Победы;

с 12 по 15 июня — День России;

с 2 по 4 ноября — День народного единства;

31 декабря — канун Нового года.

Эти изменения в праздничном календаре станут важным шагом к повышению качества жизни россиян, оптимизации их рабочего графика и обеспечению дополнительных возможностей для полноценного отдыха.