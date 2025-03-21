Выходные перенесли из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения
immunocap.ru
Министерство труда России представило новый график праздничных и выходных дней, рассчитанный на следующие два года, с целью улучшения баланса между трудовой деятельностью и временем отдыха граждан.
Основные изменения в праздничных днях
- Майские праздники: Введение разделения майских праздников на два отдельных периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — позволит россиянам полноценно отметить День весны и труда и День Победы, сохранив при этом праздничную атмосферу.
Другие значимые даты:
- Новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января, обеспечив наибольший период отдыха в начале года.
- День защитника Отечества принесет выходные 22 и 23 февраля.
- Международный женский день будет отмечаться 8 и 9 марта.
- День России предоставит четыре выходных начиная с 12 июня.
- День народного единства обеспечит три выходных дня в ноябре, с 2 по 4 числа.
- 31 декабря вновь станет официальным выходным днем, что позволит гражданам подготовиться к Новому году.
Влияние на общество и трудовую активность
Эти изменения направлены на то, чтобы предоставить гражданам больше возможностей для отдыха и восстановления, что особенно важно в условиях современного ритма жизни.
Минтруд также рассматривает возможность переноса некоторых выходных дней, чтобы продлить праздничные периоды и сделать отдых более комфортным, сообщает progorod43.
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