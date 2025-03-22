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Выходные переехали из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения

Минтруд России опубликовал обновлённый график п...

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Минтруд России опубликовал обновлённый график праздников и выходных на ближайшие два года. Главная цель — помочь людям лучше сочетать работу и отдых.

Майские праздники — в два этапа

Теперь они будут разделены на две части:

  • с 1 по 4 мая — День весны и труда
  • с 8 по 11 мая — День Победы

Такой подход, по мнению экспертов, позволит сохранить праздничную атмосферу и избежать перегрузок.

Календарь выходных на 2025 год:

  • Новый год — 1–7 января
  • День защитника Отечества — 22 и 23 февраля
  • 8 Марта — выходные 8 и 9 марта
  • Майские праздники — 1–4 и 8–11 мая
  • День России — с 12 по 15 июня
  • День народного единства — 2–4 ноября
  • 31 декабря — снова нерабочий день

Зачем это нужно:

Обновлённый график поможет заранее планировать отдых, отпуска и поездки. Минтруд также рассматривает возможность переносов рабочих дней, чтобы длинные выходные стали ещё удобнее.

Больше праздников — больше времени на восстановление сил, что положительно скажется на здоровье и общем самочувствии россиян.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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