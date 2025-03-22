Выходные переехали из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения
food.pibig.info
Минтруд России опубликовал обновлённый график праздников и выходных на ближайшие два года. Главная цель — помочь людям лучше сочетать работу и отдых.
Майские праздники — в два этапа
Теперь они будут разделены на две части:
- с 1 по 4 мая — День весны и труда
- с 8 по 11 мая — День Победы
Такой подход, по мнению экспертов, позволит сохранить праздничную атмосферу и избежать перегрузок.
Календарь выходных на 2025 год:
- Новый год — 1–7 января
- День защитника Отечества — 22 и 23 февраля
- 8 Марта — выходные 8 и 9 марта
- Майские праздники — 1–4 и 8–11 мая
- День России — с 12 по 15 июня
- День народного единства — 2–4 ноября
- 31 декабря — снова нерабочий день
Зачем это нужно:
Обновлённый график поможет заранее планировать отдых, отпуска и поездки. Минтруд также рассматривает возможность переносов рабочих дней, чтобы длинные выходные стали ещё удобнее.
Больше праздников — больше времени на восстановление сил, что положительно скажется на здоровье и общем самочувствии россиян.
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