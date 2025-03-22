Выходные переехали из-за обстановки в стране: майские праздники 2025 претерпели изменения

Минтруд России опубликовал обновлённый график праздников и выходных на ближайшие два года. Главная цель — помочь людям лучше сочетать работу и отдых.

Майские праздники — в два этапа

Теперь они будут разделены на две части:

с 1 по 4 мая — День весны и труда

с 8 по 11 мая — День Победы

Такой подход, по мнению экспертов, позволит сохранить праздничную атмосферу и избежать перегрузок.

Календарь выходных на 2025 год:

Новый год — 1–7 января

— 1–7 января День защитника Отечества — 22 и 23 февраля

— 22 и 23 февраля 8 Марта — выходные 8 и 9 марта

— выходные 8 и 9 марта Майские праздники — 1–4 и 8–11 мая

— 1–4 и 8–11 мая День России — с 12 по 15 июня

— с 12 по 15 июня День народного единства — 2–4 ноября

— 2–4 ноября 31 декабря — снова нерабочий день

Зачем это нужно:

Обновлённый график поможет заранее планировать отдых, отпуска и поездки. Минтруд также рассматривает возможность переносов рабочих дней, чтобы длинные выходные стали ещё удобнее.

Больше праздников — больше времени на восстановление сил, что положительно скажется на здоровье и общем самочувствии россиян.