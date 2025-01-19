Выходные отменили из-за ситуации в стране: в апреле россиян готовят к большим календарным изменениям

Весна 2025 года обещает быть особенно приятной для россиян, благодаря серии длинных выходных, которые сулят отдых и веселье на фоне теплых дней. Эксперты и аналитики отмечают, что это отличное время для семейных мероприятий и коротких путешествий внутри страны.

График выходных и рабочих дней в мае 2025 года:

В конце апреля у нас будет три рабочих дня на неделе, а затем мы уйдем на достаточно продолжительные выходные. Начало мая: С 1 по 4 мая россияне будут отдыхать, отмечая День весны и труда. Этот период идеально подходит для весенних фестивалей и открытия дачного сезона. Середина мая: После трех рабочих дней с 5 по 7 мая последует еще один период отдыха — с 8 по 11 мая, когда страна будет праздновать День Победы. Эти даты традиционно сопровождаются многочисленными мемориальными мероприятиями и праздничными концертами. Июнь: Не стоит забывать и о начале лета, когда с 9 по 11 июня работа будет идти сокращенно, а затем наступят четыре выходных дня, посвященные Дню России.

Общий баланс дней в 2025 году:

При пятидневной рабочей неделе россияне смогут насладиться 118 выходными и 247 рабочими днями. Такое распределение, как отмечают эксперты, способствует лучшему отдыху и повышению продуктивности труда.

Советы от экспертов:

Юлия Санина, директор по персоналу сервиса «Работа.ру», советует не брать отпуск в мае, так как из-за большого количества выходных дней это может снизить размер отпускных выплат. Вместо этого, май предлагает идеальные условия для коротких поездок и активного отдыха, позволяя полностью воспользоваться преимуществами весенней погоды и праздничной атмосферы.

Эти праздничные дни не только предоставляют отличную возможность для отдыха и развлечений, но и способствуют укреплению семейных связей и культурного обогащения, что делает весну 2025 года особенно ожидаемым периодом для всех жителей России.