«Выходные отменили из-за ситуации в стране»: россиянам объяснили отсутствие трех дней отдыха на 8 марта

В 2025 году празднование Международного женского дня в России получит новый оборот. Традиционно отмечаемый 8 марта, этот день в текущем году выпадает на субботу, и, как следствие, ожидаемый трехдневный уикенд не состоится.

Об этом заявила Ольга Владимирова, эксперт по трудовому праву из компании Headhunter, в разговоре с РИА Новости.

Новая дата выходного — приятный бонус в июне

В ответ на изменения в календаре, выходной, обычно приуроченный к 8 марта, будет перенесен на 13 июня. Это решение позволит россиянам насладиться четырехдневным отпуском во время празднования Дня России, что станет приятным бонусом для многих, кто планирует свои отпуска и короткие путешествия.

Эффект от переноса на общественное настроение

Перенос выходного дня на 13 июня не только дает дополнительный день отдыха, но и способствует улучшению общественного настроения, предоставляя людям больше времени для семьи и отдыха. Это также предоставляет возможность подготовиться к летним мероприятиям и насладиться началом летнего сезона в полной мере.

Отзывы экспертов и общественное мнение

По словам Екатерины Стенякиной, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в мае также ожидаются длинные выходные за счет переноса нерабочего дня, связанного с 23 февраля. Это изменение календаря подчеркивает стремление правительства оптимизировать рабочие и выходные дни таким образом, чтобы максимально соответствовать потребностям и желаниям граждан.

Изменения в расписании выходных дней в 2025 году отражают гибкий подход к управлению государственными праздниками и выходными, обеспечивая баланс между традиционным празднованием и современными потребностями граждан. Эти изменения предоставляют дополнительные возможности для отдыха и улучшения качества жизни россиян, сообщает lenta.ru.