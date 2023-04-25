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Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Фото: открытые источники

Майские праздники в 2024 году могут претерпеть немалые изменения, поскольку приняты решение о переносе выходных с зимних каникул на весенние.

Пока нет точного графика рабочих и выходных дней на 2024 год, но уже сейчас известны некоторые детали.

6 и 7 января по календарю будут выходными - субботой и воскресеньем, а потому их решили перенести на 2 и 3 мая.

В следующем году, таким образом, январские празники завершатся ранее обычного - 8 января станет рабочим днем. Но в майских появится приятная весомость - отдыхать россияне будут с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

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