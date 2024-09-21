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Выходные двигают из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России внесло серьезные корр...

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Министерство труда России внесло серьезные коррективы в календарь выходных и праздничных дней на следующие два года, стремясь улучшить сочетание времени работы и отдыха россиян.

Новый график Новогодних Каникул

С 2025 года россияне будут наслаждаться более длинными новогодними каникулами, которые теперь пройдут с 29 декабря по 8 января. Это предоставит дополнительное время для восстановления после трудового года и празднования Нового года в кругу близких.

Двойные Майские Праздники

Майские праздники разделены на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, что позволит гражданам более полноценно отдохнуть и принять участие в мероприятиях, посвященных значимым датам.

Введение Нового Выходного Дня

31 декабря 2025 года впервые станет официальным выходным, давая возможность подготовиться к Новому году без спешки и лишнего стресса.

Полный Список Выходных в 2025 Году

  • 1-7 января — каникулы в честь Нового года
  • 22-23 февраля — выходные по случаю Дня защитника Отечества
  • 8-9 марта — Международный женский день
  • 1-4 мая и 8-11 мая — празднование Весны и Труда, а также Дня Победы
  • 12-15 июня — отмечаем День России
  • 2-4 ноября — выходные в честь Дня народного единства
  • 31 декабря — подготовка к Новому году

Министерство труда ожидает, что новый график праздников позволит гражданам лучше планировать отдых, улучшит их здоровье и общее самочувствие, а также повысит эффективность труда. Эти меры предпринимаются с намерением создать благоприятные условия для жизни и работы, отвечая на современные требования общества.

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