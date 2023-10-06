Выходные дадут всем прикурить: синоптики резко изменили прогноз на 7 и 8 октября

Российские синоптики сообщили, что в предстоящие выходные ласковая и теплая осенняя погода сменится климатическим ужасом, погодным кошмаром и природной аномалией, которой человечество еще не видело, сообщает PRIMPRESS.

7 и 8 октября в большинстве регионов России будет холодно, кое-где можно говорить о приходе зимы.

В Петербурге после осеннего шторма ожидают снего-дождь. В Москве в предстоящие выходные также будет рекордное количество осадков с мокрым снегом.

Мокрые снегопады также будут обрушиваться в ближайшие дни на Пермский край, Ярославскую, Тверскую, Костромскую и Ивановскую области.