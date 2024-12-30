Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Выходные были пересмотрены из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут прежними

Министерство труда РФ внесло серьезные изменени...

yandex.ru

Подписаться в Telegram

Министерство труда РФ внесло серьезные изменения в расписание праздничных и выходных дней на ближайшие два года, целью которых является улучшение соотношения между рабочим временем и периодами отдыха граждан.

Расширенные новогодние выходные

Нововведения включают удлинение новогодних каникул. Теперь российские граждане смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это изменение дает возможность более полного восстановления сил и качественного празднования Нового года в кругу семьи.

Переформатирование майских праздников

Майские праздники тоже претерпят изменения: теперь они будут проходить в два отдельных этапа – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такая организация праздников создает условия для более осознанного и разделенного празднования значимых дат – Дня весны и труда и Дня Победы.

Эти изменения в календаре праздничных дней направлены на то, чтобы граждане могли лучше планировать свое время, эффективно отдыхать и возвращаться к работе полными сил и энергии. Это, в свою очередь, ожидается, будет способствовать повышению жизненного комфорта и трудовой продуктивности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

почему рыжих не любят

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости России

2 дня назад

Как криптовалюты изменили финансовые возможности, принципы и стандарты в e-commerce

перманентный макияж век отзывы в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости Казани

день назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году

Новости Татарстана

12 часов назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга
Новости Казани
18 часов назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарста...

Новости Казани

11 часов назад

Каток на Черном озере в Казани начнёт работать в ближайшие дни

Новости России

день назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

Новости Татарстана

11 часов назад

Онколог из Татарстана напомнила о причинах рака молочной железы

Новости Казани

11 часов назад

Сильный туман покрыл трассы под Казанью
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
день назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

11 часов назад

Акция с бесплатным посещением Нацмузея в Казани не состоится в первый вторник января

Новости Татарстана

12 часов назад

Самую длинную снежную змею в России создали в Татарстане

Новости Татарстана

13 часов назад

Депутат Госдумы посетил открытие Дома культуры в Апастовском районе Татарстана
Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани