Выходные были пересмотрены из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут прежними

Министерство труда РФ внесло серьезные изменения в расписание праздничных и выходных дней на ближайшие два года, целью которых является улучшение соотношения между рабочим временем и периодами отдыха граждан.

Расширенные новогодние выходные

Нововведения включают удлинение новогодних каникул. Теперь российские граждане смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это изменение дает возможность более полного восстановления сил и качественного празднования Нового года в кругу семьи.

Переформатирование майских праздников

Майские праздники тоже претерпят изменения: теперь они будут проходить в два отдельных этапа – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такая организация праздников создает условия для более осознанного и разделенного празднования значимых дат – Дня весны и труда и Дня Победы.

Эти изменения в календаре праздничных дней направлены на то, чтобы граждане могли лучше планировать свое время, эффективно отдыхать и возвращаться к работе полными сил и энергии. Это, в свою очередь, ожидается, будет способствовать повышению жизненного комфорта и трудовой продуктивности.