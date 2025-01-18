Выходные были отменены из-за ситуации в стране: в апреле россиян ожидают большие календарные изменения

Весна 2025 года обещает быть особенно щедрой на отдых для жителей России, благодаря планируемому расписанию праздничных и выходных дней. По информации Юлии Саниной, директора по персоналу сервиса "Работа.ру", апрель и май предложат несколько периодов для длительных выходных, что позволит гражданам наслаждаться весенней погодой и отдыхом.

Расписание выходных в апреле и мае 2025 года

Конец апреля порадует короткой рабочей неделей с 28 по 30 апреля, при этом последний день месяца будет сокращенным рабочим днем, что даст старт длинным майским выходным.

Начало мая принесет четыре выходных дня подряд, с 1 по 4 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда. Эти дни традиционно отмечаются многочисленными фестивалями и общественными мероприятиями.

Середина мая также будет насыщенной: после трех рабочих дней с 5 по 7 мая наступит еще один период отдыха — четыре выходных с 8 по 11 мая, посвященных Дню Победы.

Июнь не отстанет по количеству отдыха: после трехдневной рабочей недели, начиная с 9 июня и заканчивая сокращенным рабочим днем 11 июня, последуют четыре выходных в честь Дня России.

Рекомендации по планированию отпуска

В 2025 году насчитывается 118 выходных и 247 рабочих дней, и, хотя май предлагает множество выходных, эксперты советуют не спешить с планированием длительного отпуска в этот период из-за потенциального снижения отпускных выплат. Лучше всего использовать этот месяц для коротких отпусков или длительных выходных.

Для руководителей и HR-специалистов важно заранее подготовиться к этим периодам, чтобы обеспечить бесперебойную работу и высокую производительность, пока сотрудники наслаждаются заслуженным отдыхом.

Эти изменения в календаре предоставляют уникальные возможности для отдыха, позволяя жителям России эффективно планировать свое время и получать максимальное удовольствие от весенних месяцев.