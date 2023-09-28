Новости России
· Служба новостей

Вычтут из пенсии: пожилых россиян предупредили об оплате ЖКХ в октябре

Вычтут из пенсии: пожилых россиян предупредили об оплате ЖКХ в октябре

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Некоторые пенсионеры обратили внимание на уменьшение размера выплаты. По данным СФР, это произошло по причине компенсаций за ЖКУ.

Неработающие пенсионеры в России имеют право на федеральную соцдоплату, чтобы их доход достигал прожиточного минимума в том или ином регионе проживания. А при расчете этой доплаты учитывает все без исключения виды доходов пожилого россиянина.

Так, если пожилой человек получает компенсацию ЖКУ, то размер федеральной доплаты к пенсии, естественно, становится меньше.
Если пенсионер обнаруживает уменьшение выплаты, следует обратиться в СФР за разъяснениями.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

день назад

Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

уничтожение борщевика цена в московской области от производителя

Спортивные новости Казани

день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Интересное в Казани

3 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

балаяж волос в Екатеринбурге

Спортивные новости Казани

день назад

«После Билялетдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Новости Татарстана

день назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Новости Татарстана

день назад

Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани
Лонгриды
3 дня назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Важное в РТ

час назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка отмечают рост спроса на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Новости Казани

2 часа назад

Казань становиться центром обсуждения: на саммите стран БРИКС соберутся главы 26 государств

Новости Казани

3 часа назад

Будет присутствовать представитель страны: Таджикистан примет участие в «московском формате» в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами
Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой
Спортивные новости Казани
час назад

Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

3 часа назад

Ранее дети уже обращались к главе РТ: в поселке Вишневка прокурору пожаловались на отсутствие школы

Новости Казани

3 часа назад

Самые редкие и наиболее частые: стало известно, как казанцы называли детей на прошлой неделе

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане спроси на изучение китайского языка за лето 2023 года вырос на 12%
Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз