Вычтут из пенсии: пожилых россиян предупредили об оплате ЖКХ в октябре

Некоторые пенсионеры обратили внимание на уменьшение размера выплаты. По данным СФР, это произошло по причине компенсаций за ЖКУ.

Неработающие пенсионеры в России имеют право на федеральную соцдоплату, чтобы их доход достигал прожиточного минимума в том или ином регионе проживания. А при расчете этой доплаты учитывает все без исключения виды доходов пожилого россиянина.

Так, если пожилой человек получает компенсацию ЖКУ, то размер федеральной доплаты к пенсии, естественно, становится меньше.

Если пенсионер обнаруживает уменьшение выплаты, следует обратиться в СФР за разъяснениями.