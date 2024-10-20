Выборы президента в Молдавии утверждены состоявшимися

В Молдавии завершились президентские выборы, на которых граждане страны также высказывались по поводу европейской интеграции через конституционный референдум. Событие, которое может определить будущее направление политического и экономического курса страны, вызвало большой общественный резонанс.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, участие в выборах приняли 35.17% избирателей, что достаточно для признания выборов действительными. На пост президента претендовали 11 кандидатов, что свидетельствует о высокой конкуренции и разнообразии мнений внутри страны.

Референдум о внесении поправок в Конституцию, касающихся европейской интеграции, вызвал не меньший интерес. К 15:00 по Москве явка составила 25% избирателей, что ниже требуемого минимума. Особенностью этого референдума стала позиция Партии социалистов и других оппозиционных партий, призвавших к его бойкоту, пишет interfax.ru.