"СП" раскрыла место и подробности решающего сражения спецоперации

Аналитики издания "Свобдная пресса" представили собственное видение того, где может состояться решающее сражение СВО. Американская разведка указывает, что скоро может быть прорвана оборона ВСУ в районе Бахмут-Соледар с выходом российских сил в тыл на Северском и Угледарском направлениях, а также всерьез выражается озабоченность наступлением ВС РФ на Харьков и на Киев.

Именно Харьковщина может стать местом, где решится исход военной спецоперации ВС РФ.

Уже форсирована река Оскол на северо-востоке от Купянска. В том районе сейчас ведутся активные боевые действия и ВС РФ смогли прорвать линию обороны ВСУ, служившую стартовой площадкой для их контрнаступления.

Украинские военные чиновники также признают, что "ситуация на Харьковщине весьма неоднозначная", поскольку в этом исконно русскоязычном регионе находится большое число граждан, тихо поддерживающих Россию.