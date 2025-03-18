Вы сами не даёте расти своей капусте: 5 соседей, которых нельзя сажать рядом

Некоторые растения, которые кажутся безобидными, на самом деле могут замедлять рост капусты, забирать из почвы питательные вещества и привлекать вредителей.

Какие культуры не стоит сажать рядом с капустой?

Петуния и бархатцы – их корни выделяют вещества, которые тормозят формирование кочанов.

– их корни выделяют вещества, которые тормозят формирование кочанов. Укроп – вопреки распространенному мнению, не защищает капусту от тли, а привлекает зонтичную моль, чьи гусеницы поедают листья. Кроме того, укроп забирает из почвы азот, что мешает капусте развиваться.

– вопреки распространенному мнению, не защищает капусту от тли, а привлекает зонтичную моль, чьи гусеницы поедают листья. Кроме того, укроп забирает из почвы азот, что мешает капусте развиваться. Сельдерей – его аромат привлекает капустную белянку, а мощные корни вытягивают калий, необходимый для роста капусты.

– его аромат привлекает капустную белянку, а мощные корни вытягивают калий, необходимый для роста капусты. Виноград и подсолнух – создают тень, из-за чего капуста получает меньше солнца и развивается медленнее.

Какие растения помогут защитить капусту?

Шалфей, розмарин, мята – их аромат отпугивает гусениц и блошек, защищая урожай без использования химии.

Что делать, если капуста уже посажена рядом с нежелательными растениями?

Пересадите вредных соседей – если есть возможность, переместите их на другую грядку.

– если есть возможность, переместите их на другую грядку. Подкормите капусту – поливайте настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) с добавлением стакана золы раз в две недели. Это восполнит нехватку азота и калия.

– поливайте настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) с добавлением стакана золы раз в две недели. Это восполнит нехватку азота и калия. Рыхлите почву – после каждого полива, чтобы корни капусты получали больше кислорода.

– после каждого полива, чтобы корни капусты получали больше кислорода. Отпугивайте вредителей – опрыскивайте листья раствором соли (100 г на 10 л воды), чтобы избавиться от гусениц.

Эти простые советы помогут вырастить здоровые и крепкие кочаны без лишних проблем, пишет pravda.ru.