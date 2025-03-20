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Вы сами губите свою капусту: пять соседей, которых лучше не сажать рядом

почему некоторые растения могут негативно влият...

agro.tatarstan.ru

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Капуста — один из популярных огородных культур, требующий определённых условий для успешного роста и развития. Не менее важно знать, какие растения могут негативно влиять на её здоровье и урожайность, создавая неподходящие условия или привлекая вредителей.

Вот пять растений, которые не рекомендуется сажать рядом с капустой.

1. Помидоры

Соседство помидоров и капусты часто приводит к взаимному ущербу. Помидоры могут привлекать тлю и бабочек-капустниц, которые в свою очередь поражают капусту. Кроме того, оба растения конкурируют за питательные вещества из почвы, что негативно сказывается на их росте и развитии.

2. Виноград

Виноград — ещё один сосед, который может создать проблемы для капусты. Корни винограда распространяются на большие расстояния и могут забирать влагу и питательные вещества, необходимые капусте. Также виноград может создавать тень, недопустимую для полноценного развития капусты.

3. Горох

Горох и капуста не лучшие соседи по грядке из-за их способности привлекать общих вредителей. Кроме того, горох, как и многие бобовые, улучшает структуру почвы, что хорошо для многих растений, но излишняя воздухопроницаемость почвы может привести к недостаточной устойчивости капустных кочанов.

4. Клубника

Клубника и капуста тоже могут негативно влиять друг на друга. Клубника может привлекать насекомых, которые затем переключают своё внимание на капусту. Кроме того, клубника занимает много пространства на уровне почвы, что может мешать росту капусты и её доступу к солнечному свету.

5. Шалфей

Шалфей, хотя и известен своими отпугивающими свойствами для некоторых вредителей, может стать причиной антагонизма для капусты. Это растение выделяет вещества, которые могут подавлять рост капусты, делая её менее урожайной.

Выбор правильных соседей для капусты на грядке — важный шаг на пути к получению хорошего урожая. Учитывая информацию о нежелательных соседях, можно значительно улучшить здоровье капусты и общую продуктивность вашего огорода.

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