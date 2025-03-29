Вы платите не за лампочки — вот что "жрет" энергию на самом деле — как по полной сэкономить

Мало кто задумывается, что освещение квартиры в среднем обходится всего в 5–7 тысяч рублей в год. Основные траты идут на бытовую технику — даже базовый набор может потреблять свыше 20 тысяч рублей в год. «АиФ» поделился простыми способами, как можно снизить эти затраты.

Что поможет тратить меньше:

Отключайте технику полностью, а не оставляйте в режиме ожидания — в таком режиме она всё равно потребляет энергию. Готовьте с умом: выбирайте посуду с плотным дном и крышкой. Когда блюдо почти готово, плиту можно выключить — остаточного тепла хватит, чтобы довести еду до нужного состояния. Не забывайте размораживать холодильник — толстый слой льда увеличивает расход электричества. Стиральную машину запускайте, когда она полностью загружена — так вы будете использовать её реже. Воспользуйтесь ночным тарифом — если техника позволяет, запускайте её ночью, когда электроэнергия дешевле.

Выбирайте энергоэффективную технику:

Вместо обычной мультиварки лучше взять мультиварку-скороварку — она готовит быстрее, расходуя меньше энергии.

Стиральные и посудомоечные машины с режимом "eco" помогут экономить и электричество, и воду.

Для обогрева помещений подойдут масляные радиаторы — они считаются более эффективными. А среди кондиционеров стоит выбирать модели с функцией нагрева воздуха.

Эти несложные советы помогут снизить траты на электричество, не отказываясь от комфорта, пишет ussurmedia.ru.