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Вы платите не за лампочки — вот что «жрет» энергию на самом деле — как мощно сэкономить

Узнайте, как можно снизить расходы на электриче...

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Большая часть затрат на электричество в домашних условиях приходится на бытовую технику, а не на освещение.

Среднегодовые расходы на свет составляют всего 5-7 тысяч рублей, в то время как даже минимальный набор бытовой техники может потреблять более 20 тысяч рублей в год. Вот несколько простых советов, которые помогут вам существенно сократить расходы на электроэнергию.

Простые методы для снижения электропотребления:

  • Избегайте режима ожидания: Приборы, оставленные в розетке, продолжают потреблять энергию даже в неактивном состоянии. Отключайте их полностью, чтобы избежать ненужных затрат.
  • Экономьте при готовке: Используйте посуду с толстым дном и закрывайте крышкой. Это поможет сохранить тепло, и вы сможете выключить плиту немного раньше, позволяя блюду доготовиться от остаточного тепла.
  • Регулярно размораживайте холодильник: Лед на стенках увеличивает энергопотребление. Чистый холодильник работает более эффективно.
  • Запускайте стиральную машину при полной загрузке: Это позволит вам использовать её реже, тем самым экономя электроэнергию.
  • Используйте ночной тариф: Запускайте бытовую технику в ночное время, когда стоимость электроэнергии снижается.

Выбор энергоэффективной техники:

  • Выбирайте технику класса «A»: Она потребляет меньше энергии, что важно для снижения счетов.
  • Мультиварка-скороварка: Быстрее готовит и потребляет меньше электричества по сравнению с обычной мультиваркой.
  • Бытовая техника с программой «eco»: Это не только экономит электричество, но и воду.
  • Масляные радиаторы и кондиционеры с функцией обогрева: Более эффективные варианты для поддержания температуры в доме.

Эти рекомендации помогут вам оптимизировать использование электроэнергии и снизить расходы, особенно в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы, сообщает ussurmedia.

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