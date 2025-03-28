Вы платите не за лампочки — вот что «жрет» энергию на самом деле — как мощно сэкономить

Большая часть затрат на электричество в домашних условиях приходится на бытовую технику, а не на освещение.

Среднегодовые расходы на свет составляют всего 5-7 тысяч рублей, в то время как даже минимальный набор бытовой техники может потреблять более 20 тысяч рублей в год. Вот несколько простых советов, которые помогут вам существенно сократить расходы на электроэнергию.

Простые методы для снижения электропотребления:

Избегайте режима ожидания: Приборы, оставленные в розетке, продолжают потреблять энергию даже в неактивном состоянии. Отключайте их полностью, чтобы избежать ненужных затрат.

Экономьте при готовке: Используйте посуду с толстым дном и закрывайте крышкой. Это поможет сохранить тепло, и вы сможете выключить плиту немного раньше, позволяя блюду доготовиться от остаточного тепла.

Регулярно размораживайте холодильник: Лед на стенках увеличивает энергопотребление. Чистый холодильник работает более эффективно.

Запускайте стиральную машину при полной загрузке: Это позволит вам использовать её реже, тем самым экономя электроэнергию.

Используйте ночной тариф: Запускайте бытовую технику в ночное время, когда стоимость электроэнергии снижается.

Выбор энергоэффективной техники:

Выбирайте технику класса «A»: Она потребляет меньше энергии, что важно для снижения счетов.

Мультиварка-скороварка: Быстрее готовит и потребляет меньше электричества по сравнению с обычной мультиваркой.

Бытовая техника с программой «eco»: Это не только экономит электричество, но и воду.

Масляные радиаторы и кондиционеры с функцией обогрева: Более эффективные варианты для поддержания температуры в доме.

Эти рекомендации помогут вам оптимизировать использование электроэнергии и снизить расходы, особенно в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы, сообщает ussurmedia.