Вы платите не за лампочки — вот что "жрет" энергию на самом деле — как максимально сэкономить

Не все знают, что на освещение в квартире уходит всего 5–7 тысяч рублей в год. Основные расходы связаны с бытовой техникой — даже базовый набор техники может "съедать" более 20 тысяч рублей в год. О том, как сэкономить, рассказали в ussurmedia.ru.

Вот несколько простых способов экономии: