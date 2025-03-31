Вы платите не за лампочки — вот что "жрет" энергию на самом деле — как максимально сэкономить
kprf-don.ru
Не все знают, что на освещение в квартире уходит всего 5–7 тысяч рублей в год. Основные расходы связаны с бытовой техникой — даже базовый набор техники может "съедать" более 20 тысяч рублей в год. О том, как сэкономить, рассказали в ussurmedia.ru.
Вот несколько простых способов экономии:
Отключайте приборы от розетки, когда они не используются. Даже в режиме ожидания они продолжают потреблять электроэнергию.
Готовьте с умом: используйте посуду с толстым дном и крышкой. Когда еда почти готова, выключите плиту — остаточное тепло поможет довести блюдо до конца.
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