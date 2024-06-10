"Вводят полный запрет": всех, кто платит за ЖКХ ежемесячно, ждет грустный сюрприз с 8 июня
Анастасия Максименко
С 8 июня владельцам газового оборудования будут наложены жесткие ограничения.
Запрещено самостоятельно проводить обслуживание и ремонт без соответствующих разрешений, и каждый владелец квартиры обязан заключить договор на обслуживание газового оборудования.
Необходимо, чтобы договоры были заключены с одной компанией, и газовщики должны иметь доступ к оборудованию для проверки. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы.
С 1 января все договоры должны быть перезаключены в соответствии с новой типовой формой, а старые договоры считаются недействительными. В случае игнорирования требования наличия договора, газ могут отключить даже в частных домах.
Начиная с 8 июня, нарушители будут подвержены штрафным санкциям, поэтому важно соблюдать следующие правила. Только компании с специальным разрешением могут заниматься обслуживанием газового оборудования для обеспечения надежности и быстрой устранения неисправностей. Жильцы должны самостоятельно обслуживать газовую технику внутри своих квартир и заключать индивидуальные договоры, а также обеспечивать доступ к оборудованию для проверки.
Ответственность за часть газопровода, относящуюся к общедомовому имуществу, несут управляющие компании или другие организации, обслуживающие дом. Соблюдая все эти правила, жильцы смогут избежать штрафов и отключения газа, сообщает SevastopolMedia.
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