"Вводят полный запрет": всех, кто платит за ЖКХ ежемесячно, ждет грустный сюрприз с 8 июня

С 8 июня владельцам газового оборудования будут наложены жесткие ограничения.

Запрещено самостоятельно проводить обслуживание и ремонт без соответствующих разрешений, и каждый владелец квартиры обязан заключить договор на обслуживание газового оборудования.

Необходимо, чтобы договоры были заключены с одной компанией, и газовщики должны иметь доступ к оборудованию для проверки. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы.

С 1 января все договоры должны быть перезаключены в соответствии с новой типовой формой, а старые договоры считаются недействительными. В случае игнорирования требования наличия договора, газ могут отключить даже в частных домах.

Начиная с 8 июня, нарушители будут подвержены штрафным санкциям, поэтому важно соблюдать следующие правила. Только компании с специальным разрешением могут заниматься обслуживанием газового оборудования для обеспечения надежности и быстрой устранения неисправностей. Жильцы должны самостоятельно обслуживать газовую технику внутри своих квартир и заключать индивидуальные договоры, а также обеспечивать доступ к оборудованию для проверки.

Ответственность за часть газопровода, относящуюся к общедомовому имуществу, несут управляющие компании или другие организации, обслуживающие дом. Соблюдая все эти правила, жильцы смогут избежать штрафов и отключения газа, сообщает SevastopolMedia.