Ввод нового жилья в Татарстане вырос на 22% в 2024 году — Домклик

Аналитики Домклик провели исследование рынка первичной недвижимости в Республике Татарстан, чтобы оценить, как изменились объемы строительства многоквартирных домов за последние пять лет. В рамках исследования были изучены ключевые характеристики регионального рынка: распределение предложения по сегментам новостроек, стоимость квадратного метра в зависимости от класса жилья, а также медианная площадь квартир в разрезе сегментов.

Устойчивый рост ввода жилья

По итогам 2024 года объемы ввода многоквартирных домов в Республике Татарстан достигли рекордного значения — 3,4 млн кв. м. Это на 22% (или 0,7 млн кв. м) больше, чем было построено годом ранее.

Начиная с 2022 года, темпы прироста строительства жилья в регионе демонстрируют устойчивую положительную динамику. Это свидетельствует о высоком спросе на новостройки и активном развитии строительной отрасли в Татарстане.

Особенности рынка первичного жилья

Предложение квартир на первичном рынке в Татарстане в разрезе сегмента

Исследование также выявило, что предложение на рынке первичной недвижимости в Татарстане распределено неравномерно между сегментами. Наиболее востребованным остается жилье комфорт-класса, которое занимает значительную долю в общем объеме предложения (71%). На втором месте по предложению у застройщиков – квартиры эконом-сегмента с долей 19%. Около десятой части всех объявлений о продаже новостроек предлагают квартиры бизнес-класса (9%), а наименьшая доля в предложении на рынке Татарстана у квартир премиум-сегмента – 1%.

Площадь квартир в новостройках Татарстана в зависимости от сегмента

В ходе анализа площади квартир с учетом сегмента жилья эксперты Домклик выделили две ключевые особенности.

Во-первых, жилье в Татарстане в среднем просторнее, чем в целом по России, во всех сегментах, за исключением элитного жилья. Например, медианная площадь квартиры эконом-класса в России составляет чуть более 44 кв. м, тогда как в Татарстане этот показатель приближается к 50 кв. м. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте комфорт-класса: 45,3 кв. м по России против 52,9 кв. м в Татарстане.

Во-вторых, аналитики Домклик обратили внимание на незначительные различия в метраже между квартирами разных классов. Так, медианная площадь квартир комфорт-класса превышает аналогичный показатель для эконом-класса всего на 7% (или 3,3 кв. м). Ещё меньше разрыв между квартирами бизнес- и премиум-класса – всего 0,1 кв. м.

Эти данные подчеркивают уникальные особенности рынка недвижимости Татарстана, где жилье в большинстве сегментов предлагает больше пространства по сравнению с общероссийскими показателями, а различия между классами жилья выражены минимально.

Стоимость кв. м первичной недвижимости в Татарстане

Аналитики Домклик провели расчет стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке Татарстана, разделив данные по сегментам недвижимости. Как и ожидалось, самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в премиум-сегменте – медианная цена здесь превышает 370 тыс. рублей. Квартиры бизнес-класса уступают незначительно: их стоимость составляет почти 324 тыс. рублей за квадратный метр. В наиболее популярном сегменте жилья Татарстана – комфорт-классе – цена квадратного метра перешагнула отметку в 180 тыс. рублей. Замыкают список квартиры эконом-класса, где квадратный метр обойдется примерно в 150 тыс. рублей.

По стоимости кв. м первичного жилья Татарстан стабильно входит в список регионов с самым дорогим кв. м новостроек. Если сравнивать ценовые показатели стоимости жилья в Татарстане с общероссийскими, то кв. м квартир эконом-, комфорт- и бизнес-класса в Татарстане стоит дороже, чем в среднем по стране – на 11% в случае эконом-класса и 17-18% для квартир комфорт- и бизнес-сегмента. В то же время кв. м квартиры премиум-класса в Татарстане обойдется на 34% дешевле, чем в среднем по России, однако доля такого жилья в Татарстане очень мала.

Наиболее крупные застройщики в Татарстане и их доля на рынке

Аналитики Домклик проанализировали данные Сбера по ипотечным и неипотечным сделкам и на основе этих данных выделили топ-10 застройщиков в Республике Татарстан.

Как показывают данные, на рынке Татарстана не присутствует ярко выраженного лидера, напротив, конкуренция высока, особенно за попадание в топ-3.

На начало декабря 2024 года крупнейшим застройщиком Татарстана стал ГК Унистрой с долей 11%. По сравнению с 2023 годом этот девелопер почти в 2 раза увеличил свою долю на рынке, а также поднялся с 4 строчки на первую.

На 2 и 3 местах расположились застройщики Ак Барс Дом и Талан, набравшие по 9%. Они также улучшили свои результаты по сравнению с 2023 годом, когда Ак Барс Дом находился на 5 месте с долей 5%, а Талан на 7 месте с долей 3%.

Стоит отметить, что в топ-10 крупнейших застройщиков Татарстана входят как крупные федеральные девелоперы, так и компании, основная деятельность которых сосредоточена в Татарстане. Это компании ТСИ, Ак Барс Дом, Суварстроит, Домкор и Новастрой.

Методология

Для анализа динамики ввода жилья аналитики Домклик использовали данные ДОМ.РФ по вводу жилья за 2020-2024 гг.

Для анализа предложения на рынке новостроек Казани эксперты Домклик изучили объявления на витрине Домклик о продаже квартир в новостройках Татарстана, актуальные на начало февраля 2025 года. В расчёт принимались объявления, в которых был указан сегмент жилья (эконом, комфорт, бизнес или премиум класс). На основе данных в объявлениях аналитики Домклик рассчитали цену и медианную площадь квартиры в разрезе класса жилья.

Чтобы выделить крупнейших застройщиков в Татарстане, аналитики Домклик использовали данные Сбера по ипотечным сделкам и неипотечным сделкам с использованием сервисов Сбера с января по начало декабря 2024 года. На основе этих данных эксперты Домклик рассчитали долю каждого застройщика на рынке Татарстана, выделив 10 наиболее крупных девелоперов.