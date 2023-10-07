Ввели в заблуждение: новая информация по большой индексации пенсий в РФ

Пенсионеров в России опять обманули - ввели в заблуждение сообщениями о большой индексации пенсий, но, как выяснилось, не все так, как писали некоторые сетевые СМИ.

С начала следующего года для неработающих пенсионеров пенсии достигнут в среднем 22 605 рублей, а для тех, кто получает пенсию по старости, — 23 449 рублей. Такие данные представили на минувшей неделе в Государственной дума.

На повышение выплат пенсионерам бюджет РФ потратит 10 триллионов рублей. Эксперты считают, что фактически повышения и не будет, поскольку индексация составит 7,5%, а рост ЖКХ - почти 10%.