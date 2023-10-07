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Ввели в заблуждение: новая информация по большой индексации пенсий в РФ

Ввели в заблуждение: новая информация по большой индексации пенсий в РФ

Фото: социальные сети

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Пенсионеров в России опять обманули - ввели в заблуждение сообщениями о большой индексации пенсий, но, как выяснилось, не все так, как писали некоторые сетевые СМИ.

С начала следующего года для неработающих пенсионеров пенсии достигнут в среднем 22 605 рублей, а для тех, кто получает пенсию по старости, — 23 449 рублей. Такие данные представили на минувшей неделе в Государственной дума.

На повышение выплат пенсионерам бюджет РФ потратит 10 триллионов рублей. Эксперты считают, что фактически повышения и не будет, поскольку индексация составит 7,5%, а рост ЖКХ - почти 10%.

"С учетом роста цен на 10% и возможного увеличения коммунальных тарифов на 9,8%, очевидно, что добавка в 7,5% будет недостаточной", — подчеркнул финансист.

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